Verkehrsüberwachung verbessern

Langen - Die Stadt will die Überwachung des ruhenden Verkehrs wieder komplett mit eigenem Personal übernehmen und dazu zwei neue Stellen schaffen. Grund: Die Mitarbeiter des Dienstleisters, der aktuell im Einsatz ist, arbeiten zunehmend unzuverlässiger. Und günstiger ist es obendrein. Von Markus Schaible

Die Kontrollen von Falschparkern auf Geh- und Radwegen im Stadtgebiet sollen verbessert werden – die Forderung hat die Stadtverordnetenversammlung bereits im Dezember 2017 erhoben und vom Magistrat Vorschläge erbeten. Der regt nun an, den Vertrag mit einer Fremdfirma zur Überlassung von zwei Leiharbeitern zu kündigen und stattdessen zwei neue Stellen in der Ordnungspolizei zu schaffen. Diese würden mit jährlich 115.000 Euro zu Buche schlagen, während aktuell 134.000 Euro an die Firma überwiesen werden; die Ersparnis liegt demnach bei 19.000 Euro im Jahr. Dieser Vorschlag sorgte allerdings erst mal für Irritation. Vor rund 20 Jahren sei die Fremdfirma ins Boot geholt worden, weil diese beispielsweise sicherstellen müsse, dass immer Personal zur Verfügung stehe, also etwa Krankheitsfälle ausgeglichen werden können. Nun gebe es eine Rolle rückwärts, wunderte sich Jörg Nörtemann (CDU) in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses. Die Zeiten haben sich geändert, entgegnete der zuständige Fachbereichsleiter Carsten Weise. „Für das Geld, das die Anbieter heute dem Personal bezahlen, finden sie kaum noch Leute, die eine angemessene Arbeit machen. Das macht sich im Verhalten auf der Straße ebenso bemerkbar wie in der Qualität.“

Dazu komme, dass durch das neue Arbeitnehmerüberlassungsgesetz der Stadt die Weisungs- und Aufsichtsbefugnis der ihr unterstellten Beschäftigten der Fremdfirma übertragen wurde, ist den Unterlagen des Magistrats zu übernehmen. Sprich: Die Verwaltung muss charakterliche Eignung oder Arbeitsweisen der eingesetzten Personen überwachen und gegebenenfalls sanktionieren. Das Gesetz hat noch weitere Auswirkungen: Das Personal wird jeweils nur noch für drei Monate an einem Standort eingesetzt, da bei längerer Einsatzdauer diverse rechtliche Ansprüche entstünden. Teilweise müsse das Personal trotz der kurzen Arbeitsdauer noch neu eingearbeitet werden. Somit seien die Kontrollen nicht immer im gewünschten Umfang möglich gewesen. Durch den höheren Ausbildungsstandard der städtischen Ordnungspolizeibeamten sei zudem ein deutlich flexiblerer Einsatz möglich.

Die Grünen machten sich dafür stark, nicht nur zwei, sondern sogar vier Stellen in der Ordnungspolizei neu zu schaffen. Es gelte, „das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gerade in den Randstunden zu stärken“, begründete Jens Duffner den Vorstoß. Und sein Parteikollege Olaf Hermann ergänzte: „Die Stadt wächst in einer ordentlichen Geschwindigkeit, da muss sich auch die Ordnungspolizei anpassen.“ Und mit Blick auf die Finanzen: „Wir können Sicherheit nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Haushalts-Deckung sehen.“

Vier neue Stellen waren den anderen Fraktionen dann aber doch zu viel. Genauso stieß ein Vorschlag der SPD, zur Geschwindigkeitskontrolle einen neuartigen Radar-Trailer (wie ihn beispielsweise die Polizei immer mal wieder auf der B 486 aufstellt) anzuschaffen, nicht auf Begeisterung. „Völlig überdimensioniert“, fand nicht nur Christian Gött (CDU): „Wir haben einen Radarwagen, der funktioniert. Und das ist absolut ausreichend.“

Für den Vorschlag des Magistrats, den seit 1998 bestehenden Vertrag mit der Fremdfirma zu kündigen und zwei Stellen in der Ordnungspolizei zu schaffen, stimmten im Ausschuss letztlich SPD, Grüne, FDP und UWFB. Die CDU enthielt sich, die FWG-NEV votierte dagegen. Das letzte Wort hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 6. Dezember.

