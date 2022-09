Vermisst: Mann aus Langen verschwindet auf Heimweg

Von: Christoph Sahler

Teilen

Ein 63-Jähriger aus Langen (Kreis Offenbach) wird vermisst. Am Freitag (23. September) kam er nicht von der Arbeit nicht nach Hause.

Langen - Die Kriminalpolizei Offenbach sucht den vermissten Detlev Paul Witzenhausen aus Langen (Kreis Offenbach) und bittet die Bevölkerung seit Donnerstag (29. September) um Mithilfe bei der Suche.

Der Mann sei wohl nicht so gut zu Fuß, erklärt die Dienstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen habe er am Freitag (23. September) nach 17 Uhr seine Arbeitsstätte in der Paul-Ehrlich-Straße in Langen verlassen und sei nicht nach Hause zurückgekehrt. Die Suchmaßnahmen waren bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei schließt einen Unfall oder eine Notlage des Mannes nicht aus.

Ein 63-jähriger Mann aus Langen wird vermisst. © Polizei

Vermisst im Kreis Offenbach: So wird der Mann aus Langen beschrieben

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

63 Jahre alt

Etwa 1,80 Meter groß

Schlank

Kurze grau-schwarze Haare

Trägt eine blau-graue Brille

War vermutlich mit einer Bluejeans, einem braunen, karierten Hemd, einem Pullover und grünen Turnschuhen bekleidet

Wer Hinweise zu dem Vermisstenfall aus Langen geben kann, wird gebeten, sich unter 069 / 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Weiterhin als vermisst gilt außerdem ein Mann aus Hanau, von dem es am 17. September das letzte Lebenszeichen gab. (csa)