Vermutlich Brandstiftung: Feuer in Gartenhütte

Langen - In einer Gartenhütte bricht am Freitagabend ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte gehen von Brandstiftung aus.

Das Feuer war in der Kleingartenanlage an der Straße Am Belzborn ausgebrochen. Gegen 18.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem brennenden Objekt gerufen. Trotz schnellen Einsatzes der Wehrleute brannte die Hütte vollständig nieder. Laut Zeugenangaben wäre kurz nach Brandentstehung ein junger Mann von dem Ort weggerannt. Er soll etwa 1,70 Meter groß und cirka 20 Jahre alt sein. Der als Südländer beschriebene hatte eine rote Jogginghose mit weißen Streifen sowie helle Oberbekleidung an. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze und führte einen Rucksack mit sich. Der Schaden an der Hütte wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103/90300 entgegen. (jo)

