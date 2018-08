Kurzschluss legt Wasserwerk lahm

Langen - In Teilen von Langen ist es am heute Mittag für etwa 30 Minuten zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung gekommen. Betroffen davon waren vor allem Gebiete im Norden und im Nordwesten der Stadt. Von Markus Schaible

Auslöser für die Unterbrechung der Wasserversorgung. war ein Kurzschluss in einer Trafostation auf dem Gelände der Deutschen Flugsicherung im Wirtschaftszentrum Neurott. Als Folge davon kam es im benachbarten Wasserwerk West der Stadtwerke Langen zu einer Störung in der Pumpensteuerung, die zu der Unterbrechung führte. Fachleute der Stadtwerke waren sofort im Einsatz, um die Pumpen wieder in Betrieb zu setzen. Weil die Leitungen anschließend gespült werden mussten, konnte es zu Trübungen im Trinkwasser kommen. Diese sind nach Angaben des Versorgungsunternehmens aber gesundheitlich völlig unbedenklich.

Durch den Kurzschluss war es in der betroffenen Trafostation zu einem Feuer gekommen – drei sogenannte Wandler brannten ab. Die Freiwillige Feuerwehr Langen rückte mit einem Großaufgebot aus, selbst Spezialkräfte aus Neu-Isenburg rückten an. Letztlich erlosch das Feuer mit der Abschaltung der Anlage von selbst.