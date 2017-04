Verstärkte Kontrollen und Infoflyer

Langen - Die Verkehrssicherheit erhöhen – mit diesem Ziel hat die Stadt den Minikreisel an der Zimmerstraße errichten lassen. Von Holger Borchard

Aufgebracht waren die Hartgummi-Elemente ruck, zuck im Laufe eines Tages, die ersten Wochen des „Praxisbetriebs“ haben freilich nicht so recht überzeugt. Darauf reagiert man im Rathaus nun, allerdings nicht mit baulichem Nachschlag, sondern mit Information und Kontrolle. Am Minikreisel treffen die neue Fahrradstraße und die Jahnstraße mit der Zimmerstraße zusammen – und angesichts der vielen Schulen in diesem Bereich ist speziell morgens zu Unterrichtsbeginn und mittags zum -ende dort jede Menge los. Die Szenen, die vor den Osterferien während dieser „Stoßzeiten“ im Kreiselbereich zu beobachten waren, ließen mitunter die Haare zu Berge stehen. „Eine neue Verkehrsführung funktioniert nur, wenn alle sich dran halten“, spricht Carsten Weise, zuständiger Fachbereichsleiter im Rathaus, Grundlegendes aus. „Das war bisher nicht der Fall, aus welchen Gründen auch immer. Inzwischen tritt aber der Gewöhnungseffekt ein und es wird gemäß der Verkehrsregeln gefahren.“

Anlaufschwierigkeiten und Kritik begleiten nach Weises Worten fast immer die Veränderung gewohnter Verkehrsführungen, er erinnert in diesem Zusammenhang an den Bau der Kreisel auf der Mörfelder Landstraße. „Jetzt wundern sich manche, dass der Minikreisel nicht auf die Mitte der Zimmerstraße geklebt wurde, sondern die Autos von Süden etwas in die Jahnstraße hineinkurven müssen. Das liegt an der Mindestbreite der Fahrbahnen. Auf der Kitaseite ist wegen des angrenzenden Bürgersteigs einfach kein Platz für einen Schwenk, gerade mit Blick auf Lkw, aber beispielsweise auch Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.“

Diese und weitere Detailfragen haben Bürgermeister und Rathausmitarbeiter vor Kurzem direkt am Kreisel im Gespräch mit Fachleuten noch einmal abgeklopft. Weise resümiert: „Der Umbau hat die Sicherheit auf jeden Fall verbessert.“ Dazu würden auch die beidseits markierten Fahrradstreifen und die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 zwischen der Wolfsgarten- und der Bahnstraße beitragen. Der Minikreisel lenke nun alles in geordnete Bahnen – „nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung, aber immer mit der Maßgabe, dass sich Auto- und Radfahrer an die Regeln halten“. So gelte für die Motorisierten ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern. Auf zwei Rädern sei zu verinnerlichen, dass eben nicht über den neuen Parkplatz zwischen Kita Mittendrin und Kraftsportzentrum abgekürzt und über den frisch aufgepinselten Zebrastreifen (als Ersatz für die frühere Ampel) nebst Gehweg zur Jahnstraße geradelt werden dürfe.

Polizeikontrolle am Bieberer Berg: Bilder Zur Fotostrecke

„Um es deutlich zu sagen: Ich sehe erwachsene Autofahrer mehr in der Pflicht als Minderjährige auf Zweirädern“, sagt Weise. Wissentliche Verkehrsverstöße werde die Stadt freilich nicht tolerieren – „nach den Ferien dürfen sich alle Verkehrsteilnehmer im Bereich des Minikreisels auf verstärkte Kontrollen einrichten“, kündigt der Fachbereichsleiter an. „Die Ordnungspolizei wird Raser ins Visier nehmen, aber auch Falschparker, die ihre Autos auf den Fahrradstreifen abstellen.“

Ein bisschen „angebaut“ wird doch noch: In Kürze sollen an der Zimmerstraße noch Warnschilder „Achtung Schulweg“ aufgestellt werden. Aber mehr noch als von Repression verspricht man sich im Rathaus von Information. Gleich nach Ostern werde die Stadt an den umliegenden Schulen eine Kampagne starten und Handzettel verteilen lassen. „Nicht zuletzt sollen auch die Lehrer ermuntert werden, im Unterricht das Thema Verhalten im Straßenverkehr im Allgemeinen und das Überqueren der Zimmerstraße im Besonderen anzusprechen“, blickt Carsten Weise voraus.