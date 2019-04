Streit um Einkaufszentrum am Alpha-Hochhaus spitzt sich zu - so wollen Anwohner den Bau verhindern

In Hessens höchstem Wohnhochhaus gärt es seit Wochen: Anwohner laufen Sturm gegen den Bau des benachbarten Einkaufszentrums. Diesen wollen sie jetzt mit allen Mittel stoppen.

Langen – Nun haben sich die Anwohner im Verein Interessenvertretung Alpha-Hochhaus zusammengeschlossen. Und der hat beim Verwaltungsgericht Darmstadt einen Eilantrag eingebracht mit Widerspruch gegen die Baugenehmigung, gegen eine Baulastlöschung sowie die Befreiung vom Lärmschutz im Bebauungsplan (Parkmöglichkeit auf dem Dach des neuen Parkhauses). Allerdings treibt die Bewohner noch deutlich mehr um.*

Es geht nach wie vor um Sicherheit, um wegfallende Fußwegeverbindungen und darum, dass sich die 800 Bewohner auf ihrem nur noch sehr kleinen Grundstück extrem eingeengt fühlen. „Das völlig unrealistische Brandschutzkonzept“ ist nach den Worten von Vereinsvorsitzender Stephanie Tsomakaeva einer der Gründe für den Widerspruch gegen die Baugenehmigung.

Einkaufszentrum am Alpha-Hochhaus: Anwohner sind empört

Ihrer Meinung nach sind die verbleibenden Flächen deutlich zu gering, um im Ernstfall die schnelle An- und Abfahrt von Rettungskräften zu gewährleisten. Empört sind die Anwohner zudem, dass sich im Grundbuch eine kürzlich erfolgte Löschung einer Baulast von 15 Metern für die Feuerwehrumfahrung finde mit der Begründung „Wegfall des öffentlichen Interesses nach Neubebauung“.

+ Kein Gehweg, aber viele Schilder: Den Südzipfel der Weserstraße müssen auch Fußgänger nutzen. © Schaible

Im Rathaus dagegen betonen die Verantwortlichen, dass der Brandschutz gesichert sei und verweisen auf ein umfangreiches Konzept, das die Bauaufsicht des Kreises genehmigt habe. Leider, sagt Bürgermeister Frieder Gebhardt, hätten sich „mittlerweile Legenden gebildet, die es aufzuklären gilt“.

"Nicht mal die Feuerwehr selbst bestätigt das"

So hätten Anwohner von Langener Feuerwehrleuten vor Ort eine schriftliche Bestätigung gefordert. „Das ist nicht nur nicht deren Sache, sondern sie dürfen so etwas gar nicht machen“, betont Fachbereichsleiter Carsten Weise. „Das hat nun dazu geführt, dass behauptet wird: ,Nicht mal die Feuerwehr selbst bestätigt das.‘“

Eine Umfahrung des Hauses sei weiterhin möglich, wobei man wissen müsse: „Eigentlich braucht ein Hochhaus gar keine Umfahrung, sondern nur eine Anfahrmöglichkeit. Andere Hochhäuser, beispielsweise in der Darmstädter und Dieburger Straße, können auch nicht umfahren werden“, so Weise. Auch die Aufstellflächen für die Rettungsfahrzeuge seien absolut ausreichend.

Direktzugang zum neuen Parkhaus fehlt

Zumal auch keine Bereiche für das Aufstellen der Drehleiter benötigt würden, da in Hochhäusern nicht „angeleitert“ werde, sondern die Evakuierung über die Fluchtwege erfolge. Und was die Streichung der Baulast betreffe – sie sei nicht gelöscht, sondern räumlich verschoben worden, um die Aufstellflächen den Gegebenheiten vor Ort anzupassen.

+ Nicht barrierefrei: Ein Trampelpfad ist für Fußgänger die einzige Alternative zur Nutzung der Fahrbahn. © Schaible

Verärgert sind die Bewohner auch*, weil die Wegeverbindung nach Süden wegfalle sowie ein Direktzugang zum neuen Parkhaus fehle. Auch in diesem Punkt widerspricht die Verwaltung energisch und verweist auf die Baupläne: Demnach wird es sehr wohl einen Weg zur Westendstraße geben – und zwar am Parkhaus am dortigen Hintereingang (der dann auch einen direkten Zugang vom Hochhaus zu den Parkplätzen ermögliche) entlang. Nur den sogenannten Alphaweg Richtung Bahnhof werde es nicht mehr geben; jedoch könne zu den Geschäftszeiten das Einkaufszentrum durchquert werden.

Alpha-Hochhaus: Situation in der Bauphase schwierig

Allerdings, das wissen auch Gebhardt & Co, ist die Situation gerade jetzt in der Bauphase schwierig. Denn vom Alpha-Hochhaus kommt man derzeit nur entweder über einen Trampelpfad über eine Grünfläche (nicht barrierefrei) oder den „Südzipfel“ der T-förmigen Weserstraße in Richtung Innenstadt. Wobei Letzterer über keinen Gehweg verfügt, weshalb dort Halteverbot und Tempolimit (10 km/h) gelten sowie Warnschilder aufgestellt sind.

Denn dieser Südzipfel wird durch die Sperrung der Weserstraße zwischen Stadtwerken und Liebigstraße gerade von vielen Fahrzeugen als Schleichweg genutzt. „Aber das hat in drei bis vier Wochen auch ein Ende, dann wandert die Straßensperrung nach Osten und der Schleichweg macht keinen Sinn mehr“, sagt der Bürgermeister. Dass die Bauarbeiten in der Weserstraße mit denen für das Einkaufszentrum zusammenfallen, sei sehr unglücklich, aber nicht zu verhindern gewesen, betont er. Denn der Hausbau an der Weserstraße sei nun so weit fortgeschritten, dass die Anschlüsse verlegt werden müssten.

Nachbarn in Langen haben mit Einschränkungen zu kämpfen

Wie immer bei Bauarbeiten, gerade bei größeren Vorhaben, hätten die Nachbarn mit Einschränkungen zu kämpfen. Das sei naturgemäß nicht zu verhindern.

Und wie geht es nun weiter? „Wir versuchen, den Anwohnern ihre Sorgen zu nehmen, können ihnen aber nicht jeden Wunsch erfüllen“, sagt Gebhardt. Ob das der Interessenvertretung ausreicht, scheint angesichts deren langer „Problemliste“ (die hier nur in kleinen Teilen abgehandelt werden kann) fraglich.

Von Markus Schaible

