Verzögerungen bei Naturkitas in Langen und Egelsbach

Gähnende Leere

+ © Strohfeldt Schutzwagen „Frieda“ fristet bislang ein einsames Dasein: Im August vergangenen Jahres hatte ihn die KBL für die Naturgruppe der Kita Zauberburg aufgestellt. Seitdem ging es leider nicht voran. © Strohfeldt

Julia Radgen

Weitere schließen

Rechtliche Hürden verzögern den Start der Naturgruppe an der Kita Zauberburg in Langen. Auch der Egelsbacher Waldkindergarten wird später eröffnen als erhofft.

Langen/Egelsbach – Seit fast einem Jahr steht schon der Schutzwagen „Frieda“ für die Naturgruppe der Kita Zauberburg im Belzborn auf einer Grünfläche hinter dem Neubaugebiet bereit. Der ehemalige Acker ist rund 430 Quadratmeter groß und liegt südwestlich der Kita Zauberburg und in unmittelbarer Nähe des Olympia-Spielplatzes. Er gehört der Stadt und war zuvor an einen Landwirt verpachtet. Das Gelände verfügt zudem über ein Spielhaus, einen Balancierbalken und einen Sandkasten. Für Schatten sorgen zwei Sonnendächer. Doch es fehlen Kinder und Erzieher – noch immer.

Dabei sollte die dortige Gruppe mit 20 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren ursprünglich im Frühjahr dieses Jahres an den Start gehen. Darin war schon eine Verzögerung eingepreist – denn beim Modell des Schutzwagens, der der Naturgruppe, die vormittags betreut wird, bei schlechtem Wetter als Rückzugsort dient, gab es Lieferengpässe. Überwiegend sollen die Kinder in der angrenzenden Natur südlich der Bebauung im Belzborn unterwegs sein.

Langener Naturkita: Stadt hofft auf Eröffnung im dritten Quartal 2023

Wie die Stadt mitteilt, habe es im Vorfeld der Aufstellung des Schutzwagens an der Zauberburg Absprachen mit dem Kreis gegeben, um die Naturgruppe schnellstmöglich anbieten zu können. „Leider hat sich die Rechtsauffassung – auch im Zusammenhang mit ähnlichen Vorhaben im Landkreis – für dieses Projekt geändert“, teilt Pressesprecher Markus Schaible auf Nachfrage mit. Die Stadt sei nun in enger Abstimmung mit den verschiedenen Stellen des Kreises, um eine Lösung zu finden und die Gruppe baldmöglichst eröffnen zu können. „Einen genauen Zeitpunkt können wir leider noch nicht nennen, hoffen aber auf das dritte Quartal 2023“, so die Auskunft auf dem Rathaus. Immerhin eine gute Nachricht für Eltern: Das Personal ist laut Stadt bereits vorhanden, wird aktuell in der Kita Zauberburg eingesetzt und bereitet den Start der Naturgruppe vor.

Auch in Egelsbach gibt es Verzögerungen bei einem ähnlichen Projekt: Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die Gemeindevertretung die Einrichtung eines Waldkindergartens beschlossen. Der Schutzwagen soll an der Waldhütte stehen und organisatorisch als zusätzliche Gruppe an die Kita Brühl angedockt sein.

Egelsbacher Waldkindergarten: Lieferengpässe bei Schutzwagen

Eigentlich war die Eröffnung für das erste Halbjahr 2023 geplant, doch daraus wird nichts. Der Grund: Die Gemeinde hat noch keinen Schutzwagen auftreiben können. „Nach einer erfolglosen Ausschreibung für den Wagen für den Waldkindergarten hat der Fachdienst nun einen Anbieter gefunden, der die gewünschten Kriterien erfüllt“, teilt der Gemeindevorstand mit. Doch wann dieser da sein wird, steht in den Sternen: „Leider kann aktuell noch keine Aussage über die Lieferzeiten gemacht werden“, heißt es weiter.

Über den Waldkindergarten wird in Egelsbach schon seit mehr als einem Jahrzehnt diskutiert. Ins Gespräch gebracht wurde die Idee einst von einer Elterninitiative. Später landete das Thema – auch auf Druck der Grünen – im Parlament, damals fehlte jedoch das Geld, um es zu realisieren. An den Finanzen hapert es aktuell nicht, dafür sorgen die Lieferprobleme für weitere Verzögerung.

Gelände soll von allen Kitas in Egelsbach genutzt werden

Wenn der Waldkindergarten dann mal fertig ist, sollen in dem hölzernen Bauwagen sowie auf dem durch Sträucher und Bäume abgegrenzten Außengelände vormittags bis zu 18 Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut werden. Nachmittags kann das Gelände dann im Wechsel von den anderen Egelsbacher Kitas genutzt werden.

Eine kleine Änderung hat sich noch beim Standort des Schutzwagens ergeben: Statt – wie ursprünglich vorgesehen – nördlich soll dieser nun östlich der Waldhütte aufgestellt werden. Dies hat die Gemeinde nach Gesprächen mit der Unteren Naturschutzbehörde entschieden. (Julia Radgen und Manuel Schubert)