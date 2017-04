Verzweiflung, Wut, aber auch Hoffnung

Langen - Der Kinosaal Nummer zwei des Lichtburgkinos ist am Freitagabend restlos ausverkauft, sodass einem Besucher sogar ein zusätzlicher Stuhl in den Gang gestellt wird. Von Daniel Untch

Denn was an diesem Abend auf der Leinwand zu sehen ist, ist kein gewöhnlicher Film aus Hollywood, sondern eine lokale Produktion. Gezeigt wird: „Francos Erbe – Spaniens geraubte Kinder“, eine Dokumentation über systematischen Kinderhandel in Spanien, der sich in den 1930er Jahren entwickelte und sich bis in die 1990er Jahre hinein erstreckte. Hinter dem Film steht mit Inga Bremer eine echte Langenerin. „Ich habe 2011 zum ersten Mal von dem Thema gehört“, verrät sie dem Publikum. Denn erst in dieser Zeit kam der Skandal ans Licht der Öffentlichkeit. Nach ersten Recherchen legte Bremer das Projekt zunächst auf Eis, da die nötige Finanzierung noch nicht stand. Gemeinsam mit anderen Filmemachern gründete sie ihre eigene Produktionsfirma „Soilfilms“. In den Jahren 2014 und 2015 wurde mit der Unterstützung durch den Bayerischen Rundfunk und Arte schließlich der Grundstein für das Projekt gelegt. „Vor dem Dreh war ich drei Monate in Spanien, um vor Ort zu recherchieren“, berichtet Bremer von den Anfängen.

Die fertige Dokumentation, die nun auf der Leinwand zu sehen ist, porträtiert mehrere Opfer des menschenverachtenden Systems. Darunter sind Mütter, denen vorgegaukelt wurde, ihr Kind sei bei der Geburt gestorben, um es dann illegal adoptieren zu lassen. Die Mütter waren meist jung und aus schwierigen Verhältnissen, sodass sich die Täter einredeten, Mutter und Kind einen Gefallen zu tun. Abkassiert haben sie dafür aber trotzdem. Der Film stellt auch Erwachsene vor, die als Kinder illegal adoptiert wurden und nun auf der Suche nach ihren leiblichen Eltern sind.

Viele haben sich mittlerweile zu Opferverbänden zusammengeschlossen und kämpfen um öffentliche Anerkennung sowie um Gerechtigkeit vor Gericht. Diese scheint aber kaum erreichbar. Denn ein Geflecht aus Eliten in Kirche, Krankenhäusern und Staat ist nicht willens, diesen Skandal aufzuarbeiten. So vermittelt der Film die Verzweiflung und die Wut der Opfer. Aber auch die Kraft und die Hoffnung sind spürbar, die diese Menschen verbinden, die weiterhin auf der Suche nach ihren Verwandten sind und sich gegenseitig Kraft geben.

Nach der Vorführung, die mit jeder Menge Applaus bedacht wird, stehen Inga Bremer und Marielle Pohlmann, die für den Schnitt verantwortlich ist, für Fragen zur Verfügung. Ob es schwierig gewesen sei, Kontakt zu Betroffenen herzustellen, möchte eine Zuschauerin wissen. Bremer berichtet, dass die Menschen gerne ihre Geschichte erzählen möchten, durch reißerische Berichterstattung innerhalb Spaniens aber vorsichtig geworden seien. „Wir haben auch mit Menschen von der Täterseite gesprochen“, erzählt sie. Doch bis auf eine ehemalige Krankenschwester, die ihr Gesicht nicht zeigen wollte, war niemand bereit, sich zu äußern.

Auf die Abwechslung von hellen und dunklen Bildern angesprochen, erklärt Pohlmann: „Das war durchaus absichtlich, um in dieses schwere Thema auch immer wieder fröhliche und hoffnungsvolle Bilder mit einzubauen.“ Die Vorführungen in Langen bilden den Abschluss einer Kinotour durch ganz Deutschland, wo der Film überall gut aufgenommen wurde. Die weitere Verwertung steht noch nicht fest, früher oder später soll die Produktion auch im Fernsehen zu sehen sein. Eine Vorführung in Spanien ist noch ungewiss. Doch eine deutsche Produktion, die sich mit solch einem Thema befasst, sorgt in den dortigen Medien durchaus für Interesse.