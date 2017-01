Schon ereignisreiches Jahr für Einsatzkräfte

Dichter Qualm dringt aus dem Untergeschoss des Wohnblocks 51-53a in der Sofienstraße. Der Kellerbrand rief die Feuerwehr am Mittwoch zum zweiten Mal auf den Plan, nachdem bereits am Morgen ein Hinterhaus im Karree Friedrich-/Marienstraße gebrannt hatte.

Langen - Das Jahr ist noch jung und die Feuerwehr hat schon mehr als 50 Einsätze auf dem Buckel. Von Cora Werwitzke

Aufhorchen ließen in den vergangenen knapp drei Wochen auch mehrere Wohnhausbrände – vorgestern im Karree Friedrich-/Marienstraße und in der Sofienstraße, aber auch in der Silvesternacht am Lutherplatz. Neue Erkenntnisse zu allen drei Vorfällen fassen wir hier zusammen. Jede Menge Adrenalin schoss den Einsatzkräften diesen „Feuer-Mittwoch“ durch die Adern. Wie berichtet, retteten die sie drei bewusstlose Menschen aus einem Hinterhaus im Karree Friedrich-/Marienstraße. Alle liegen mit schweren Verletzungen in Kliniken und sind nicht vernehmungsfähig. Die Polizei konnte dennoch die Identität von einem der Männer klären: Nach den Worten von Pressesprecherin Andrea Ackermann handelt es sich um einen 19-jährigen Bulgaren.

Nachdem das Gebäude gestern begehbar war, sicherten Spezialisten des Landeskriminalamts Spuren. Eigentümer des Hauses ist seit 2015 eine Immobiliengesellschaft aus Obertshausen, die einem hr-Bericht zufolge angibt, dass das Haus nicht vermietet gewesen sei. Die Wohnverhältnisse sind nun ebenso wie die Brandursache Gegenstand der Ermittlungen. Deshalb will sich die Polizei zu Details noch nicht äußern.

+ Auch Papier und Stift gehören zur Ausrüstung der Brandschützer, die hier die Einsatzplanung durchgehen. © Feuerwehr Auch im Fall des am Mittwochnachmittag ausgebrochenen Kellerbrands in der Sofienstraße hat sich die Kripo eingeschaltet. Während ein Teil der Einsatzkräfte im Untergeschoss des Wohnblocks 51-53a Flammen und Rauch bekämpfte, evakuierten die anderen die Wohnungen beider Eingänge. „Dafür mussten einige Türen gewaltsam geöffnet werden“, berichtet Sprecher Christian Buchold. Ein Bewohner sei dem Rettungsdienst übergeben worden, die anderen harrten bei der Eiseskälte im Feuerwehrbus des Kreises aus. Im Einsatz waren rund 50 Retter, darunter auch Kräfte aus Egelsbach, Rodgau und Ober-Roden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 35. 000 Euro.

Ermittlungsergebnisse gibt es ferner zum Dachstuhlbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Lutherplatz in der Silvesternacht. Wie Staatsanwaltschaft und Kripo auf Anfrage mitteilen, wurde das Feuer von einer Silvesterrakete ausgelöst. Vermutlich führte das Geschoss erst zum Schwel- und dann zum Dachstuhlbrand. Die Beamten sprechen in dem Zusammenhang von einer „straffreien Handlung“ – es muss also kein Raketenzünder mit Stafe rechnen. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei zwischen 200 .000 und 500. 000 Euro.