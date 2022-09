Paradies für Teeliebhaber und Feinschmecker

Von: Nicole Jost

Tee-Kenner Joachim Bentrup in seinem Laden in der Bahnstraße. Trotz Feierstimmung besorgt ihn die hohe Inflation, durch die viele Menschen weniger Geld für Luxus-Leckereien ausgeben. © Strohfeldt

Schon der Duft, der verströmt, wenn man die wenigen Stufen zu dem kleinen Laden in der Bahnstraße hochkommt und durch die Glastür eintritt, ist vielversprechend und macht direkt Lust auf Genuss: „Bentrup – Tee & mehr“ ist ein Paradies für Teeliebhaber, Feinschmecker, Barista-Fans und Leckermäuler. Namensgeber und Eigentümer Joachim Bentrup, feiert am Sonntag, 4. September, zum Langener Markt auf den Tag genau den 25. Geburtstag seines Ladens.

Langen – „Als ich am 4. September 1997 hier die Ladentür aufschloss, gab es sehr viele Leute, die mir auf die Schulter klopften und Glück wünschten, mir aber mit meinem Ladenkonzept höchstens ein Jahr gaben. Ja, und jetzt sind 25 Jahre rum und ich bin immer noch da“, sagt Bentrup mit einem Lächeln.

Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der bei Ronnefeldt, Deutschlands ältestem Teehaus in Frankfurt, seine Lehre absolvierte und dabei ein halbes Jahr Ausbildung als Tee-Taster durchlief, hat die Liebe zum Tee nie verloren. Joachim Bentrup bevorzugt einen English Breakfast am Morgen und ab den Nachmittagsstunden einen milderen Darjeeling, aber die Auswahl in seinem Laden ist riesig. Rund 240 Teesorten stapeln sich an der ersten Ladenwand hoch auf. Bentrup ist ein Kenner: „Riechen Sie mal diesen hier“, hält er eine geöffnete Dose vor sich: Grün, fast ein bisschen erdig riecht der Tee in der aromaschützenden Tüte. „Das ist ein Darjeeling Primeur, er wird früh geerntet und frisch verpackt. Er wächst am Himalaja, zwei- bis dreitausend Meter hoch. Es besteht gerade ein Hype um diesen Tee“, erklärt er. Nicht ganz günstig, dieses aufgebrühte Vergnügen, wer den Primeur genießen will, muss 26,50 Euro pro hundert Gramm investieren. Aber die Tees beginnen schon ab rund fünf Euro. Immer noch im Sortiment: der Queens Tea– jene Schwarztee-Mischung, die Ronnefeldt 1965 auf den Markt brachte, als Queen Elizabeth zu Gast auf Schloss Wolfsgarten war. „Es kommt auch vor, dass Kunden rein kommen und sich einen deutschen Tee wünschen, am liebsten eine Ostfriesen-Mischung. Da muss ich ein bisschen lachen, denn der Assam, der dort drin ist, kommt auch aus Indien.“

Aber bei Bentrup gibt es noch mehr als Tee, das steckt schon im Ladennamen drin. Sehr begehrt sind der Wacker-Kaffee und die frischen Pralinen, die in einer Kühl-Vitrine warten. „Besonders gut geht unsere Apfelwein-Praline, die wir mit einer Patisserie entwickelt haben. Aber auch insgesamt laufen die Langener Produkte mit dem Siebenschläfer-Apfelwein sehr gut. Sie gehen um die ganze Welt. Die Pralinen und Soßen werden nach Japan und in die USA verschickt“, berichtet Joachim Bentrup. Diese Entwicklung ist auch der Freundschaft mit Evert Kornmayer zu verdanken, der die Soßen in seiner Manufaktur herstellt.

Das gemeinsame „Langener Kochbuch“ mit 250 Rezepten mit unmittelbarem Bezug zur Sterzbachstadt, das kulinarische Highlights aus der Stadtgeschichte wie den „Backhendl-Salat à la Hähnchen Erich“ auch in die nächsten Generationen trägt, hat sogar den Kochbuch-Oscar gewonnen: Die Publikation wurde mit dem „Gourmand World Cookbook Award“ ausgezeichnet. „Das war eine tolle Sache – da war sogar das Fernsehen da und wir haben zusammen gekocht. Danach wollten wochenlang Menschen aus ganz Hessen einen Tisch bei uns zum Essen bestellen. Die musste ich dann leider alle enttäuschen“, erinnert sich Bentrup gut an den Rummel. Aber die Delikatess-Soßen mit dem Siebenschläfer drin – die kann man immer noch im Laden kaufen.

Sorge vor Inflation

Auch „Bentrup – Tee & mehr“ musste durch die schwierige Corona-Zeit. „Wir hatten Glück, unsere Stamm-Kunden waren immer da und ich hatte auch den Eindruck, die Menschen wollten sich etwas gönnen, wenn sonst schon alles schwierig ist“, sagt der Inhaber. Jetzt fürchtet Bentrup die Oster-Saison. „wenn die Abrechnungen für die Nebenkosten ins Haus flattern, kaufen die Leute wahrscheinlich eher keine exklusiven Schokoladen-Hasen“, vermutet er. Das vermiest Bentrup aber nicht die Jubiläums-Stimmung. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 4. September freut er sich auf seine Kunden, die er mit einer kleinen Überraschung verwöhnt. Und: Die Lebkuchen- und Bethmännchen-Saison startet endlich wieder.