Vielseitig nutzbar und klimatisch 1A

Von: Julia Radgen

Neue Möglichkeiten (von links): BFZ-Leiter Matthias Müller, Leo Hoth (Planer Schulneubau), Bärbel Podien (stellvertretende Schulleiterin), Angela Subtil (Abteilungsleitung KmE) und Schulleiterin Iris Radloff im Raum für Physiotherapie. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Der Neubau der Janusz-Korczak-Schule ist endlich komplett in Betrieb. Nach einem Wasserschaden dauerte es, bis die Räume komplett nutzbar waren. Das Gebäude ist nicht nur klimatisch vorbildlich, sondern reagiert auch auf den gestiegenen Bedarf bei der Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung.

Langen – Betritt man das Gelände der Janusz-Korczak-Schule, geht man geradewegs darauf zu: Schon von Weitem fällt das zweigeschossige Gebäude in Holzrahmenbauweise auf, an dem das markante Porträt des Namensgebers prangt. Das ist deutlich sichtbar, solange man als Betrachter weit entfernt steht, je näher man dem Porträt kommt, desto weniger erkennt man – steht man direkt davor, sieht man statt des Gesichts nur noch Rillen. „Das Bild besteht aus einer zweischichtigen Platte und wurde bewusst so gestaltet“, erklärt Leo Hoth, Projektleiter Schulneubau beim Kreis. Es soll bewusst machen, wie schnell Menschen und ihre Geschichten verschwinden, dennoch aber nicht vergessen werden – am Beispiel von Janusz Korczak, der 1942 von den Nazis in Treblinka ermordet wurde, und dem so ein Denkmal im Bau der Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gesetzt wurde.

Doch das ist nicht die einzige Besonderheit des Gebäudes: „Wir haben schon beim Bau und nicht erst beim Betrieb darauf geachtet, möglichst viel CO2 einzusparen“, erklärt Hoth. Der Verbrauch liege unter 50 Kilowatt pro Quadratmeter. Im Sommer versorge die Solaranlage auf dem Dach das Gebäude komplett autark, im Winter kommt Fernwärme hinzu.

Noch wichtiger ist natürlich, dass der Schulbau an seine Nutzer angepasst wurde: An der Korczak-Schule werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die geistig und/oder körperlich eingeschränkt sind. Die Schule hat den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und eine Abteilung für körperlich-motorische Entwicklung. Die Klassenräume im Neubau sind leuchtend gelb gekennzeichnet, Fachräume blau. „Das ermöglicht den Schülern eine bessere Orientierung“, erklärt Schulleiterin Iris Radloff. Ein Detail an der Treppe (die es neben dem Aufzug gibt) ist der Belag – er soll motorisch eingeschränkten Schülern ein sicheres Auf- und Absteigen ermöglichen.

Neben einem Aufzug gelangt man über zwei Treppen nach oben. Auf dem Bild ist Janusz Korczak verewigt. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Im Neubau ist vor allem die Haupt- und Berufsorientierungsstufe untergebracht – „also die älteren Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 19“, sagt Radloff. Es gibt neun Klassen-, sechs Differenzierungs- sowie zwei Gruppenräume. Hinzugekommen sind je ein Werkstatt-, Maschinen- und Multifunktionsraum plus Nebenräume. Wichtig ist überall die Multifunktionalität: So können Tische dank Rollen schnell beiseitegeschoben werden. Der große Werkraum mit Küche, kann als Cafeteria dienen, aber auch zu Übungszwecken genutzt werden. „Hier gibt es dienstags den Praxistag und die Schülerinnen und Schüler können so schon berufsorientiert in der Küche arbeiten“, erklärt Bärbel Podien, stellvertretende Schulleiterin. Diese festen Abläufe bereiteten sie auf eine Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt oder an einem inklusiven Arbeitsplatz vor.

Zudem gibt es Räume für Logo-, Ergo- und Physiotherapie: Angela Subtil, Abteilungsleiterin des Bereichs Körperliche und motorische Entwicklung (KmE) hat etwa den großen, neuen Raum eingerichtet, in dem ein Stehrollstuhl, Matten und Gymnastikbälle liegen. „Besonders beliebt ist die Erdnuss“, sagt sie und zeigt auf ein entsprechend geformtes knallrotes Gymnastik-Hilfsmittel.

Im Wahrnehmungsraum können die Schüler entspannen und zur Ruhe kommen. © Strohfeldt

Ein Rückzugsort vor allem für schwerstbehinderte Schülerinnen und Schüler ist der Wahrnehmungsraum: Ein Lichtervorhang, Wassersäulen und Projektionen sorgen für Gemütlichkeit, auf der Bank oder der Wassermatratze kann man sich entspannen und die sinnlichen Eindrücke aufsaugen. Ausgestattet und finanziert hat ihn der Förderkreis der Schule. Er wurde schon Anfang des Jahres eingeweiht, große Teile des bereits im vergangenen Jahr fertiggestellten Neubaus waren aber wegen eines Wasserschadens im Erdgeschoss zunächst nicht vollumfänglich nutzbar. Der Schaden musste beseitigt werden, vieles noch einmal von Grund auf saniert werden. Als Ausweichort dienten Container.

„Was lange währt, wird endlich gut“, sagte Landrat Oliver Quilling nun bei der offiziellen Übergabe. Neben dem Neubau wurde auch das Außengelände mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Wegen des heißen Sommers konnten die Anlagen erst im Herbst fertiggestellt werden. Neben einem Bolzplatz, einer Schaukelanlage mit Nestschaukel und einem Wahrnehmungsparcours gibt es zwei Hütten zum Verweilen. „Auch das sind wichtige Rückzugsorte, zudem tagt hier unsere Schülervertretung“, erklärt Radloff. Die Sitzgruppe vor der Schaukel kann im Sommer mit einem großen, gelben Sonnensegel überspannt werden. Zum Erleben und Gärtnern wurden drei rollstuhlunterfahrbare Pflanztische angeordnet. Die Kosten für den Neubau und die Gestaltung der Außenanlagen liegen laut Kreis bei rund 5,7 Millionen Euro.

Mehr Platz ist allerdings auch dringend nötig: „Die Schülerzahlen bei den Kindern mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist seit Jahren steigend“, sagt Landrat Quilling. „Wie dynamisch diese Entwicklung ist, belegt auch die Tatsache, dass wir während der Planungsphase aus dem ursprünglich eingeschossigen Gebäude ein zweigeschossiges geplant haben“, betont er. Aktuell besuchen knapp 150 Schülerinnen und Schüler die Korczak-Schule – Tendenz steigend. „Zum nächsten Schuljahr haben wir zwei neue Klassen“, berichtet Radloff. Zudem gebe es eine neue erste Klasse an der Albert-Schweitzer-Schule, denn das Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) begleitet auch inklusiv beschulte Kinder in Regelklassen. Eine Entwicklung erkennt die Schulleiterin zudem: „Wir haben immer mehr Schülerinnen und Schüler mit Autismus-Spektrum“ – von 14 neuen Kindern seien zwölf betroffen, so Radloff. Auch für sie sind etwa die Wahrnehmungsräume sehr wichtig, um zur Ruhe zu kommen.