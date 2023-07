Albert-Einstein-Schule bietet kostenlose Ferienspiele an

Teilen

Voraussetzung fürs Stockteigbrot: Schulsozialarbeiterin Chris Voß mahlt zusammen mit Kolya, Marcel und Jannick die Körner zu Mehl für den Teig. Die Kinder lernen jeden Schritt vom Korn bis zum fertigen Gebäck kennen. © kegler

Wie wird eigentlich aus Getreide unser Brot hergestellt und welche Arbeitsschritte sind notwendig, um einen Teig für Stockbrot selbst zu fertigen? Diesen Fragen sind rund 15 Fünft- und Sechstklässler der Albert-Einstein-Schule im Rahmen der Ferienspiele auf den Grund gegangen.

Langen/Egelsbach –Jeden Tag machen sie einen anderen Ausflug, an diesem Dienstagmorgen sind sie auf dem Birkenhof in Egelsbach zu Gast, um bei der Aktion „Vom Korn zum Brot“ eigenes Brot zu backen.

Gerade haben die Kinder eine große Plane ausgebreitet und schlagen mit eigener Körperkraft auf den Getreidestängeln herum, bis sich die Körner aus den Ähren lösen. „Das ist ganz schön anstrengend“, stellt Nikita fest. Anschließend werden die gesammelten Weizenkörner in einer Mühle zu Mehl gemahlen und die passenden Zutaten hinzugefügt, bis ein geschmeidiger Teig entsteht, der über dem Feuer gebacken werden kann. „Wir gehen hier jeden einzelnen Verarbeitungsschritt durch und zeigen, wie aus den einzelnen Vorprodukten ein Brot entsteht“, erklärt Annika Eckert, Vorsitzende des Vereins „Lernort Birkenhof“.

jJeden Tag eine neue Expedition

Vor allem der Spaß soll bei dem Ferienspaß der AES im Vordergrund stehen. Seit acht Jahren organisiert Schulsozialarbeiterin Chris Voß das einwöchige Angebot in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien und erklärt: „Ich möchte nicht mit den Kindern in ein Museum oder so gehen. Das wäre ja typisch Schule.“ Stattdessen steht jeden Tag eine neue Expedition in die Region an. Mal geht es in den Zoo, auf einen Abenteuerspielplatz oder in den Kletterpark. „Das Angebot wechselt immer wieder. Einige Programmpunkte sind aber jedes Mal gesetzt – so auch der Besuch auf dem Birkenhof oder die Erlebniszeit bei der Aktionsgemeinschaft Soziale Arbeit in Dietzenbach“, beschreibt Voß.

Nach dem Treffen am Morgen steht eine bis zu einstündige Anreise an. Anschließend ist die Gruppe etwa fünf Stunden vor Ort beschäftigt und reist am Nachmittag zurück nach Langen.

Handarbeit: Die Kinder bearbeiten die Getreideähren mit einem Holzstab, bis sich die Körner daraus lösen. © Moritz Kegler

Zum zentralen Konzept der Ferienspiele gehört zudem, dass sie vollkommen kostenlos sind. „Das soll dafür sorgen, dass bedürftige Familien, die sich keinen Urlaub oder große Ausflüge leisten können, ihren Kindern in der freien Zeit spannende Aktivitäten bieten können“, so die Pädagogin. „Die Kinder müssen nur ihren Proviant mitbringen und der Rest wird von mir organisiert.“ Finanziert wird das Projekt dabei hälftig von der Stadt und dem Kreis. Es könnten sich jedoch alle Kinder, unabhängig von der Bedürftigkeit, für den Ferienspaß anmelden, betont Voß. Dafür geht sie jedes Mal vor den Ferien durch die Klassen der Schule und stellt ihr Programm vor. „Ich habe leider nur 15 Plätze und das geht auch meistens ganz gut auf. Nur im Frühjahr dieses Jahres waren es etwa 30 Anmeldungen, da mussten wir dann noch etwas ausdünnen“, erzählt sie.

Auf dem Birkenhof sind auch Leni Lack und Lia Onorato mit von der Partie. Die zwei Schülerinnen sind gerade vom Feld auf den Hof zurückgekehrt und haben etwas Gemüse geerntet. Sie meinen: „Das macht super viel Spaß und ist richtig cool.“ Besonders gut gefallen hat Leni bisher der Ausflug zur Minigolfbahn. „Aber es kommen ja noch einige Aktivitäten in dieser Woche auf uns zu“, weiß sie und freut sich nun auf das gemeinsame Lagerfeuer. Für den heutigen Nachmittag haben die Kinder zum Stockbrot noch Marshmallows mitgebracht, die auch über den Flammen geröstet werden – davon hält sie selbst der Regen nicht ab.