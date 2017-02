Gerichtliches Nachspiel: Wegen Heirat mit dem Tod gedroht

Langen - Familienstreitigkeiten gibt es in allen Kulturkreisen. Wer so weit geht, anderen mit dem Tod zu drohen, findet sich in Deutschland vor Gericht wieder. Von Holger Borchard

So auch ein syrischer Familienvater – der Prozess am Amtsgericht gestern Vormittag brachte indes alles mit, was Verfahrensgrundlagen bröckeln lässt und objektive Urteilsfindung unmöglich macht. „Bedrohung mit dem Tode“ wirft die Anklageschrift dem 46 Jahre alten Syrer vor. Weil seine 19-jährige Tochter – zweitältestes von fünf Kindern – heimlich heiratete, soll der Vater auf sie und den Schwiegersohn losgegangen sein und beiden gedroht haben, sie umzubringen. Eine Geschichte mit Vorgeschichte, wie die Gerichtsverhandlung ergeben wird. Es handelt sich um eine Flüchtlingsfamilie; die Ereignisse haben sich im Frühjahr 2016 in der damaligen Flüchtlingsunterkunft des Landes an der Robert-Bosch-Straße zugetragen. Folglich sehen sich die inzwischen in Gießen beziehungsweise Grünberg wohnenden Beteiligten vor dem Langener Richter wieder.

Was genau an jenem Abend Mitte April 2016 in dem zum Erstaufnahme-Quartier umfunktionierten Ex-Büro- und Lagergebäude im Gewerbegebiet geschehen beziehungsweise gesagt worden ist, lässt sich auf Deutsch nicht klären. Weder der Angeklagte noch die drei als Zeugen vorgeladenen Familienmitglieder sind des Deutschen mächtig. So nimmt die Verhandlung unter Einbezug eines Arabisch-Dolmetschers ihren Lauf – und wird zum Füllhorn der Übersetzungsnöte und Ungereimtheiten.

Sicher ist: Am 13. April vorigen Jahres eskaliert der Familienstreit im Flüchtlingsquartier: Der frisch aus viermonatiger Untersuchungshaft entlassene Vater liegt mit Tochter und Schwiegersohn dermaßen im Clinch, dass die Sicherheitsleute des Lagers eingreifen und Polizei herbeigerufen wird. Letztere trennt die Streitenden, hält Aussagen aller Beteiligten und etwaiger Zeugen fest und nimmt den 46-Jährigen vorübergehend mit zur Wache. Allerdings darf er noch im Laufe der Nacht ins Flüchtlingsquartier zurückkehren. Vor Gericht beteuert der Angeklagte, er habe lediglich Geld zurückgefordert, das er der Tochter geliehen habe. Und ja, er sei mit der heimlichen Ehe alles andere als einverstanden gewesen. Aber deshalb werde er seiner Tochter doch nichts antun. Vielmehr habe er gedroht, sich selbst mit einer Rasierklinge Schnittwunden zuzufügen.

Die Familienangelegenheit in ganz anderem Licht erscheinen lässt freilich ein Urteil des Amtsgerichts Darmstadt vom 11. April 2016. Das Gericht sprach den Vater vom Vorwurf der sexuellen Nötigung frei. Dieser Anklage wegen hatte er seit Mitte Dezember 2015 in Untersuchungshaft gesessen – belastet hatte ihn die Tochter. Die 19-Jährige hatte angegeben, ihr Vater habe sie im Herbst 2015 in den Wald nahe der Flüchtlingsunterkunft gelockt und zu sexuellen Handlungen gezwungen. Vor dem Darmstädter Gericht sagte sie dann allerdings aus, die Anschuldigung erfunden zu haben. Das Ziel: Den Vater aus dem Weg zu bekommen, um heimlich heiraten zu können.

Gehochzeitet wurde denn auch – „nach islamischem Brauch, getraut von einem Imam, aber nicht vor einem deutschen Standesamt“, gibt der Schwiegersohn des Angeklagten zu Protokoll. Im Übrigen habe er gegenüber dem Vater alle ihm bekannten Schulden der Tochter beglichen – die Rede ist von circa hundert Euro und einem Handy samt Sim-Card. Umso überraschender ist, dass die junge Frau ihren vor dem Darmstädter Richter revidierten Vergewaltigungsvorwurf nun abermals erhebt. „Der Bruder meines Vaters – also mein Onkel – hat mich aus Syrien angerufen und mir mit dem Tod gedroht, falls ich den Vater weiter anschuldige“, lässt sie den Übersetzer erklären.

Richter und Staatsanwalt nehmen’s – wie vieles im Laufe der knapp zweistündigen Beweisaufnahme – höchst irritiert zur Kenntnis, wohlwissend, dass ihre Verhandlung um eine andere Fragestellung kreist. „Was ist mit der Todesdrohung? Hat der Angeklagte Sie an besagtem Abend in der Flüchtlingsunterkunft dergestalt bedroht?“, will Volker Horn von dem Schwiegersohn wissen. Der Dolmetscher wiederholt und präzisiert mehrfach, der Befragte bleibt bei seinem „Nein.“ Ihn direkt bedroht habe der Schwiegervater nie, schon gar nicht mit dem Tod, dann vielleicht eher seine Ehefrau.

„Nein, nicht mich, vielleicht meinen Mann“, beantwortet die Frau die gleiche, ebenso mehrfach wiederholte Schlüsselfrage in ihrer Vernehmung. Jedenfalls könne sie sich an keine direkte Äußerung dieser Art erinnern.

Der Richter hat definitiv genug gehört und fragt denStaatsanwalt: „Wie soll man ein Urteil sprechen ohne Urteilsgrundlage?“ Der Staatsanwalt nickt. „Ich weiß, was Sie mir sagen möchten – und das ist genau das, was ich Ihnen an dieser Stelle anraten möchte ...“ Zwei Mann, zwei Worte; der Vorsitzende zieht die Notbremse – „Verfahren eingestellt!“

