Wärme aus dem Lärmschutzwall

Die Grube für das Blockheizkraftwerk, das im Lärmschutzwall an der Nordumgehung verschwindet, ist schon ausgehoben. Jetzt wurde der Grundstein für das deutschlandweit einmalige Projekt gelegt. An dem symbolischen Akt beteiligten sich Vertreter von Stadtwerken, Stadt, Kommunalen Betrieben und Bauunternehmen.

Langen - Blockheizkraftwerke, die Fernwärme und Strom erzeugen, sind in Langen dank des Engagements der Stadtwerke nichts Neues. Und doch verdient die Anlage, für die das Unternehmen nun den Grundstein an der Nordumgehung gelegt hat, das Prädikat „außergewöhnlich“. Denn sie wird später im Lärmschutzwall sein.

„Das ist nicht nur einmalig in Langen. Das ist einmalig in Deutschland“, sagt Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski: Das neue Blockheizkraftwerk (BHKW) im Langener Norden entsteht bis Mitte nächsten Jahres nicht über, sondern unter der Erde. Genauer gesagt: Es verschwindet im Lärmschutzwall. Der Energieanbieter investiert rund 800.000 Euro in das Kraftpaket für die neuen Wohnungen, die jetzt nördlich der Elisabeth-Selbert- und an der Hans-Kreiling-Allee gebaut werden. Das in der Nähe existierende BHKW am Sportzentrum Nord, das vor fünf Jahren ans Fernwärmenetz ging, hat dafür keine Kapazitäten. Es ist vollkommen mit der Wärmelieferung für die benachbarten Wohngebiete ausgelastet.

Um auch die künftigen Einwohner im Langener Norden effizient und umweltfreundlich zu versorgen, haben die Stadtwerke abermals Pläne für ein BHKW geschmiedet. Die dabei gefundene Lösung überzeugt nach Pusdrowskis Worten in mehrfacher Hinsicht: Über die moderne Technik hinaus biete der spezielle Standort zum einen den Vorteil, dass nicht wertvoller Platz für die Wohnbebauung verloren geht. Zum anderen werde von der Anlage bis auf einen Schornstein, den Eingang und ein Lüftungsgitter nichts mehr zu sehen und vor allem wird von ihr praktisch nichts zu hören sein. Denn der sie umgebende Lärmschutzwall, der bereits aus Richtung Westen aufgeschüttet ist, macht seinem Namen alle Ehre. Er hält nicht nur den Krach von der Straße fern. Auch vom Brummen der beiden Erdgasmotoren dürfte die Außenwelt kaum etwas mitbekommen, erklärt der Stadtwerke-Direktor.

Das BHKW in einen Erdhügel zu integrieren, brachte für Bauleiterin und Planerin Sandra Weinz von den Kommunalen Betrieben Langen (KBL) eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Nach oben ist das Gebäude durch die Höhe des Walls begrenzt. Genau unter der Mitte verläuft ein breiter Regenwasserkanal, der bei starken Niederschlägen Wasser in ein offenes Staubecken leitet. Um den begrenzten Raum optimal nutzen zu können, entsteht die Anlage auf zwei Ebenen. Auf ihnen werden im Wesentlichen die zwei Erdgasmotoren und für die kalte Jahreszeit ein Heizkessel untergebracht. Die erzeugte Wärme ist nach Stadtwerke-Angaben ausreichend, um bis zu 500 Wohnungen zu heizen. Zugleich entstehe eine Strommenge, die für die gleiche Anzahl reicht.

Die neue Anlage ist das sechste größere BHKW des lokalen Versorgungsunternehmens. Die Heizzentralen versorgen als Insellösungen verschiedene Stadtteile von Langen, stehen im Neurott, am Hallenbad oder an der Asklepios Klinik. Erstmals wollen die Stadtwerke nun zwei BHKW miteinander vernetzen: das neue im Lärmschutzwall und das am Sportzentrum Nord. So sollen die Wirtschaftlichkeit und die Versorgungssicherheit erhöht werden, wie Pusdrowski erklärt.

Insgesamt werden dann bis Ende 2019 etwa 1000 Wohnungen im Langener Norden Fernwärme erhalten. Nicht zuletzt spreche die deutlich bessere Umweltbilanz dafür, Wärme zentral zu erzeugen und ortsnah zu verteilen. „Fernwärme und Einzelheizungen verhalten sich ähnlich zueinander wie Bus und Privat-Pkw. Transportiert ein Bus 50 Personen von A nach B, ist dafür nur ein Bruchteil des Treibstoffs nötig, den die Fahrgäste gebraucht hätten, wenn sich jeder selber in sein Auto gesetzt hätte“, erklärt der Stadtwerke-Chef. Ein weiterer Vorteil sei, dass in einem BHKW neben Wärme gleichzeitig Strom entsteht und ins Netz der Stadtwerke eingespeist wird. Die dadurch erzielten Einnahmen verringern den Wärmepreis.

Fernwärmekunden können sich zudem über mehr Platz freuen, denn sie brauchen keinen Heizkessel. Auch ein Kamin ist nicht nötig. Darüber hinaus punkte Fernwärme mit Komfort: Wer keine Heizung betreibt, muss sich weder um Wartung noch um Reparaturen kümmern. (ble)