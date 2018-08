Waldbrand in Langen schreckt Anwohner in Buchschlag auf

Langen/Dreieich - Anwohner aus Dreieich entdecken gestern Abend Rauch über dem Waldgebiet Richtung Langen. Polizei und Feuerwehr machen sich sofort bereit, um zu löschen.

Gleich mehrere Anwohner aus dem Dreieicher Stadtteil Buchschlag rufen gestern am frühen Abend die Polizei. Der Grund: Sie sehen Rauch im Waldgebiet in Richtung Langener Waldsee. Laut den Beamten kann der Brand nicht sofort lokalisiert werden, weshalb sich ein Polizeihubschrauber die Situation aus der Luft anschaut. Die Besatzung entdeckt das Feuer. Es handelt sich um einen Unterholzbrand westlich des Waldsees, nahe der Kirchschneise. Sofort rücken die Feuerwehren aus Langen und Dreieich aus. In relativ kurzer Zeit können die Einsatzkräfte dann den Brand von rund 200 Quadratmetern Waldboden löschen. Was das Feuer ausgelöst hast, ist noch unklar, auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt in dem Fall. (jo)

