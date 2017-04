Weichenstellung für Rad-Schnellweg

Langen - Das Frühjahr ist da und damit auch die Radfahr-Saison. Gerade im Sommerhalbjahr steigen viele zum Beispiel für den Weg zur Arbeit vom Auto auf das Fahrrad um – oder würden es tun, wenn Sie zügig und ohne Umwege ans Ziel gelangen.

Deshalb wird derzeit eine Schnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt geplant. Der Magistrat hat nun wichtige Weichen für das Langener Teilstück gestellt. Der Ausbau von Radwegen im Stadtgebiet und schnelle Verbindungen zwischen den Kommunen werden deshalb immer wichtiger. Berufspendler sind bereit, bei guten Strecken auch längere Wege auf dem Drahtesel zurückzulegen. Den aktuellen Trend unterstützt die Bundesregierung, indem sie für die nächsten Jahre Millionenbeträge zur Subventionierung von Fahrradschnellwegen bereitstellen will. Davon profitiert auch die geplante Raddirektverbindung zwischen Frankfurt und Darmstadt, mit der im kommenden Jahr begonnen werden soll. Der Magistrat hat in seiner jüngsten Sitzung dafür eine wichtige Weiche gestellt.

Bürgermeister Frieder Gebhardt hat sich für den Radweg ausgesprochen, allerdings mit einer Auflage: „Ich finde die Idee hervorragend, aber ohne die in Aussicht gestellte Förderung kann Langen die Kosten nicht übernehmen. Deshalb ist es wichtig, dass das Land Hessen zu seiner Ankündigung steht.“ Allein für den Langener Abschnitt hat eine erste, grobe Kostenschätzung einen Finanzbedarf von etwa 1,2 Millionen Euro ermittelt; in Aussicht gestellt ist eine Förderung in Höhe von 80 Prozent.

Ende 2015 präsentierte der Regionalverband Frankfurt RheinMain das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie für die schnelle Radverbindung. Die rund 30 Kilometer lange Strecke soll vom Frankfurter Süden durch Neu-Isenburg, Dreieich und Langen führen, danach verläuft sie entlang der Bahnlinie über Egelsbach und Erzhausen nach Darmstadt.

Während die Untersuchung für den Abschnitt zwischen Langen und Frankfurt die Route in Siedlungsmitte favorisiert, hat sich die Stadtverordnetenversammlung in Langen im Oktober 2016 dafür entschieden, den Radweg entlang der Bahn zu führen, vor allem wegen des Engpasses über die Bahnstraße.

Wie die Bahn-Variante in Langen genau verlaufen soll, steht allerdings noch nicht endgültig fest. Als Erstes soll nun der Abschnitt von der Gemarkungsgrenze Egelsbach über das renaturierte Sterzbach-Gebiet bis zum bebauten Ortsrand unter die Lupe genommen und unter Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes in einem Bebauungsplan verankert werden. In diesem Zuge will der Magistrat den Aufstellungsbeschluss für den alten Bebauungsplan „Stadtpark Langen“ aufheben. Im Jahre 1983 hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, einen Erholungspark mit verschiedenen Freizeiteinrichtungen anzulegen. Dieses Ziel hat die Stadt aber schon vor vielen Jahren aufgegeben und stattdessen den Sterzbach freigelegt und ein Landschaftsschutzgebiet geschaffen.

Über die Aufstellung des neuen Bebauungsplans diskutieren die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Bau und Verkehr am Mittwoch, 19. April. Die Beschlussfassung ist in der Stadtverordnetenversammlung für Donnerstag, 11. Mai, vorgesehen. Beide Sitzungen beginnen um 20 Uhr im Rathaus. (ble)

