Gutachter mit Ergebnis: Verlängerung der Tram 17 zum Bahnhof Langen sinnvoll

Von: Julia Radgen

Aussichtsreichster Kandidat für die Straßenbahn-Verlängerung: Die Variante L5 führt über die Nördliche Ringstraße zum Langener Bahnhof. Diese soll nun näher untersucht werden, wenn es nach dem Magistrat geht. Plan: Stadt © Agenturen

Der Magistrat empfiehlt dem Stadtparlament, die Machbarkeitsstudie zur Straßenbahnverlängerung fortzuführen. Ein Faktor ist besonders wichtig.

Langen – Vor der Sommerpause hat das Büro Ramboll aus Karlsruhe, das im vergangenen Sommer durch die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq mit der Untersuchung beauftragt worden war, die Ergebnisse seiner Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Straßenbahnlinie 17 vorgestellt. Das Fazit: Die Fortführung der Tram bis zum Langener Bahnhof ist nicht nur möglich, wie bereits die Potenzialanalyse zeigte, sondern auch sinnvoll – selbst wenn das erwartete Fahrgastaufkommen nicht bei allen Linienführungen gleich hoch ist.

Eine Entscheidung über die tatsächliche Umsetzung der Linienverlängerung ist das noch nicht. Zwei Varianten schnitten in der Analyse annähernd gleich gut ab. Die Gutachter und Traffiq raten zur sogenannte Variante L5 über die Nördliche Ringstraße.

Bei der Weiterführung der Machbarkeitsstudie sollte ihrer Ansicht nach eine möglichst direkte Trassenführung zwischen der Asklepios Klinik und dem Bahnhof untersucht werden. Auf dieser entstünden eine hohe Nachfrage und eine schnelle Verbindung, was geringere Betriebskosten und Infrastrukturinvestitionen bedeute.

Nutzen-Kosten-Indikator der Straßenbahn-Verlängerung muss ausreichen

Dieser Meinung schließt sich der Magistrat an. „Die Verlängerung der Straßenbahnlinie hat genug Potenzial, um in der zweiten Phase des Gutachtens näher untersucht zu werden“, erläutert Erster Stadtrat Stefan Löbig. Besonders im Fokus stehe die Frage, ob ein ausreichender Nutzen-Kosten-Indikator (NKI) von mindestens Eins erreicht werden könne, damit die Straßenbahn-Infrastruktur bis zu 90 Prozent förderfähig wird.

In den Berechnungen der Planer war das nämlich eine knappe Angelegenheit: Keine der im Bauausschuss vorgestellten Varianten erreichte nach Berechnungen von Ramboll einen NKU über dem Wert von 1,0. „Danach können wir fundiert entschieden, ob die Planung für die Straßenbahnverlängerung nach Langen weiterverfolgt werden sollte“, betont Bürgermeister Jan Werner.

Die Fortführung der Machbarkeitsstudie schlägt mit rund 90. 000 Euro zu Buche. Die Mittel dafür stehen nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung schon im städtischen Haushalt bereit.

Verlängerung der Tramlinie 17 betrifft drei Orte: Jeder Vertragspartner könnte aussteigen

Die Kooperationsvereinbarung zwischen TraffiQ, Neu-Isenburg, Dreieich und Langen vom März 2021 sieht vor, dass jeder Vertragspartner nach der Phase Potenzialanalyse aus der Studie aussteigen könnte. Parallel werden nun auch die anderen Städte prüfen, ob das Projekt in ihrem Stadtgebiet weiterverfolgt wird. Auch davon ist Langen als „Hinterlieger“ abhängig.

„Keinesfalls bedeutet die Weiterführung der Studie eine endgültige Entscheidung über die Verlängerung der Straßenbahn nach Langen“, stellt Werner klar. „Auch wird die Machbarkeitsstudie nur eine mögliche Trassenführung aufzeigen. Die eigentliche Planung folgt danach, sollte die Stadtverordnetenversammlung dies beschließen.“ Die Machbarkeitsstudie soll Mitte 2024 fertiggestellt sein.

Ob die Studie weitergeführt wird, diskutieren der Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr am Mittwoch (6. September) sowie der Haupt- und Finanzausschuss am 14. September. Die Entscheidung soll am 28. September im Stadtparlament fallen. (Julia Radgen)

