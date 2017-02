Wenn der Minister von Weltspitze schwärmt

Langen - Innovativ, wirtschaftlich, umweltschonend – mit diesen Kriterien hat sich das gemeinschaftliche Forschungsprojekt des Langener Unternehmens Rafflenbeul Anlagenbau GmbH, der Frankfurt University of Applied Sciences und der Anton Debatin GmbH aus Bruchsal für das Förderprogramm LOEWE qualifiziert. Von Sina Gebhardt

Hessens Wissenschaftsminister Boris Rhein kam nun eigens nach Langen, um das Fördergeld in Höhe von 359.000 Euro zu überreichen. „Absorptive Lösemittelrückgewinnung mittels Diglykoletherderivaten nach vorausgehender Aufkonzentration der Emissionsbestandteile“ lautet der Titel des Projekts. Dahinter verbirgt sich das Recyceln von Lösemitteln, wie sie beispielsweise in der Druckindustrie zur Reinigung von Maschinen verwendet werden. „Es ist keine ganz neue Idee“, räumt Lutz Rafflenbeul ein, „aber bislang sind die Rückgewinnungsanlagen nicht wirtschaftlich.“ Und nicht so umweltschonend wie möglich, da „die Reinigungseffizienz gegenüber alternativen Verfahren schlechter war“.

So entstand im Hause Rafflenbeul die Idee, ein neuartiges Verfahren zur Lösemittelrückgewinnung zu entwickeln. Mit der University of Applied Sciences hat das Unternehmen einen engagierten Kooperationspartner in Person von Niklas Döring, Professor für Mechanische Verfahrenstechnik, und seinem Team wissenschaftlicher Mitarbeiter gefunden. Im Juni 2016 startete das Projekt, das nun zwei Jahre Laufzeit hat, um sein Ziel zu verwirklichen. „Es ist sportlich, aber realisierbar“, schätzt Professor Döring die Lage ein. „Wir sind extrem gut gestartet, die Zusammenarbeit funktioniert und bislang konnten wir konstruktiv mit Schwierigkeiten umgehen und schnell kreative Lösungen finden.“

Das Projekt zeichnet sich durch innovative Technik aus, denn bei dem neuartigen Verfahren ist der entscheidende Schritt die Aufkonzentration der Lösemittel im Molekularsieb, so Rafflenbeul. „Sie gelangen über die Abluft in das Molekularsieb. Man kann es sich wie einen Schwamm vorstellen, der die Lösemittel aus der Luft zieht.“ Dadurch werden sie in den jeweiligen Betrieben gehalten, was den entscheidenden Vorteil bringt: „Aus dem Rohstoff wurde bisher größtenteils nur ein Klimagas. Statt Einweg haben wir nun einen Kreislauf“, verdeutlich Professor Döring. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, denn durch eine einmalige Investition können Betriebe durch die Rückgewinnung langfristig ihre Kosten reduzieren. Als „außergewöhnlich vorzeigbar“, „höchst kompetitiv“ und sogar „Weltspitze“ bezeichnet der Wissenschaftsminister deshalb auch das Projekt, das zudem zum „Jobmotor Hessen“ beitrage. Wissenschaft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen zu verweben, sei dringend notwendig, so Rhein – und funktioniert sichtlich, denn im Langener Unternehmen wurden bereits Teilprozesse der künftigen Anlage im Labormaßstab aufgebaut.

Die Pilotanlage wird bei der Firma Anton Debatin, langjähriger Geschäftspartner von Rafflenbeul Anlagebau, an den Start gehen. Als einziger nicht hessischer Kooperationspartner profitiert das Unternehmen nicht von dem Förderbescheid – für Geschäftsleiter Thomas Rose kein Hinderungsgrund: „Das Projekt erschien uns ideal, weil wir uns dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben und so auch einen Beitrag leisten können.“

Zeit, Ressourcen und Fläche bringen die Kooperationspartner in das wissenschaftliche Projekt ein, aber sie schultern auch einen großen Anteil der Gesamtausgaben, die sich auf knapp 900.000 Euro belaufen, betont Rhein. „Sie gehören für mich zu den ‚Hidden Champions‘: Sie leisten einen großen Beitrag, ohne dabei aufzufallen.“ Umso erfreulicher, dass das Forschungsförderprogramm LOEWE (Landes-Offensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz) diesen Beitrag unterstützt. Innovation in der Wirtschaft, effiziente Lösungen für konkrete Probleme in der Industrie und damit ein greifbarer Nutzen für Kunden und Unternehmen – damit haben Rafflenbeul Anlagenbau, die Frankfurt University of Applied Sciences und Anton Debatin bei ihrem Projekt den Wissenschaftsminister überzeugt: „Ich bin sehr beeindruckt, was Sie hier zu dritt auf die Beine gestellt habe. Machen Sie weiter so!“