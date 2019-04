Teddy-Klinik: Ationstage sollen Kindern Scheu vor Arztbesuch nehmen

Die Teddy-Klinik am Langener Krankenhaus hält am morgigen Donnerstag, 11. , und Freitag, 12. April, wieder Sprechstunde.

Langen – Der Hintergrund ist schnell erzählt: So manches Kind hat Angst vor dem Ungewissen und vor Schmerzen, sofern es zur Behandlung in die Klinik oder zum Arzt kommt. Dem will das Personal der Asklepios Klinik mit kindgerechten Erläuterungen am Beispiel ihrer Kuscheltiere entgegenwirken. 15 engagierte Mitarbeiterinnen der Klinik werden sich morgen und übermorgen jeweils ab 14 Uhr den kuscheligen Patienten und ihren Besitzern widmen. Ziel ist, dem Nachwuchs die Scheu vor dem Arzt- beziehungsweise Krankenhausbesuch zu nehmen.

„Oft sind Kinder so angespannt, dass eine Behandlung kaum möglich ist oder nur sehr schwer“, weiß Beate Schütz, Leiterin des Fall- und Dokumentationsmanagements der Klinik und Initiatorin der Langener Teddy-Aktion. „Wir ziehen den Besuch deshalb andersherum auf. Die Kinder schlüpfen in die Elternrolle, können die Situation mitgestalten und erleben die Klinikroutine ganz positiv.“

Die Abläufe in der Teddyklinik entsprechen exakt jenen im Krankenhaus. Die Kinder werden an der Anmeldung in Empfang genommen. Dort wird die Krankheit oder Verletzung des mitgebrachten Kuscheltiers genau dokumentiert. Dann geht’s zur Untersuchungsstation – und wenn es sehr schlimm ist, sogar zur Operation. Beim Untersuchen gebrochener Teddybeine, dem Verabreichen von Spritzen, Verbinden von Wunden oder Fiebermessen benötigt der Teddydoktor gerne mal die Mithilfe der Kinder.

Muss der kleine Kuschelpatient operiert werden, können die Ergebnisse des Eingriffs sogar anhand eines Röntgengeräts kontrolliert werden, das das Klinikteam selbst gebaut hat. „Wir haben zur Vorbereitung tatsächlich verschiedene Plüschtiere geröntgt und eine Auswahl von Bildern vor Ort, sodass wir zum Beispiel bei der Behandlung eines Kuschelhasen den Kindern auch wirklich ein passendes Bild zeigen können“, erzählt Schütz.

Am Ende der Behandlung, kurz vor der Entlassung aus der Teddyklinik, besuchen die Kinder samt ihren kleinen Patienten die Klinikapotheke – dort warten süße „Medikamente“, verbunden mit dem Hinweis, fortan besonders liebevoll mit dem Kuscheltier umzugehen, damit es wieder gesund wird.

Bisher wurde die Teddyklinik in Langen nur für angemeldete Kitagruppen angeboten. Aufgrund des großen Erfolgs folgen nun auch individuelle Familientermine. „Es ist uns ein Anliegen, den kleinen Patienten auf diese Weise die Angst zu nehmen“, betont Pflegedienstleiterin Lisa Heide. Weitere Infos erhalten Eltern unter z 06103/912-1206 oder online.

