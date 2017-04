Wertstoffhof: Für weniger mehr bezahlen 

Langen - Die Kommunalen Betriebe planen eine Gebührenerhöhung auf dem Wertstoffhof. Außerdem sollen die Mengen, die angeliefert werden dürfen, teilweise drastisch reduziert werden. Damit wollen die KBL vor allem Gewerbetreibende fernhalten.

Wer Bauschutt, Restabfälle oder Sperrmüll zum Wertstoffhof bringt, soll vom nächsten Jahr an höhere Gebühren zahlen. Dies sieht die Änderung der städtischen Abfallsatzung vor, die sich die Kommunalen Betriebe von der Stadtverordnetenversammlung genehmigen lassen wollen. Darin enthalten ist auch eine Reduzierung der zur Anlieferung erlaubten Mengen. Beides stehe nicht im Zusammenhang mit der Verlegung des Wertstoffhofs an die Darmstädter Straße, betont KBL-Betriebsleiter Manfred Pusdrowski. Dort laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren; am 12. Mai findet das Richtfest für das FENK-Projekt (Feuerwehr-Erweiterung und Neubau KBL-Betriebshof) statt. Im Vorfeld hatte speziell die FWG-NEV mehrfach angezweifelt, dass der Wertstoffhof dort eine ausreichende Fläche erhalten könne. Dem hatten die Verantwortlichen bei Stadt und KBL immer widersprochen.

Auch mit den Baukosten habe die Gebührenerhöhung nichts zu tun. Hintergrund seien vielmehr drastisch gestiegene Kosten, die Fremdfirmen für die Entsorgung verlangen. Nach Pusdrowskis Worten sind die Verwertungs- und Verbrennungsanlagen in der Region derart stark ausgelastet, dass die Preise seit einem Jahr kontinuierlich nach oben gehen. Für Restabfälle aus Haushalt und Gewerbe hätten sie sich mittlerweile verdreifacht. Auch bei Altholz, Bauschutt und bei gefährlichen Abfällen werde es immer teurer. Demnach sollen die Gebühren für „sortenreinen“ Bauschutt von zwei auf 4,50 Euro pro 100 Liter angehoben werden. Gips, Rigips, Bims und Gasbeton werden nur separat angenommen, da Bauschutt sonst auf einer Deponie entsorgt werden muss und nicht recycelt werden kann. Selbst nach der Gebührenerhöhung sei Langen noch günstig, betont der KBL-Chef: „Rödermark hat zu Jahresbeginn die Bauschutt-Gebühr auf sieben Euro pro 100 Liter erhöht.“

Beim Grünabfall ist in Langen vorgesehen, von einem auf 1,50 Euro pro 100 Liter zu gehen. Die ersten 300 Liter (etwa ein Kofferraum) bleiben aber nach wie vor kostenfrei. In Babenhausen beispielsweise sei dieser Nulltarif inzwischen komplett gestrichen. 100 Liter kosten dort nun 1,70 Euro. Für die Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Gewerbebetrieben möchte KBL in Zukunft fünf statt vier Euro verlangen (Rödermark: zwölf Euro), für Pkw-Reifen vier statt zwei und für Lkw-Reifen ebenfalls das Doppelte, nämlich 20 statt zehn Euro.

Die aktuell günstigen Gebühren führen nach Pusdrowskis Angaben auch dazu, dass der Wertstoffhof an der Liebigstraße in erheblichem Umfang von Gewerbetreibenden in Anspruch genommen wird. Diese bringen mit Anhängern und Lkw große Mengen. „Das ist kein Wunder, da wir nur kostendeckende Gebühren erheben, die in der Regel unter den Preisen der privaten Entsorger liegen.“ Eigentlich seien die kommunalen Wertstoffhöfe aber nur für „haushaltsübliche Kleinmengen“ gedacht. Außer in Langen sei die gewerbliche Anlieferung in der Region nur noch in Mühlheim erlaubt, weshalb auch viele Auswärtige kämen. Nun soll die Annahmemenge von Restabfällen sowohl aus Haushalten als auch von Gewerbetreibenden von 3000 auf 500 Liter begrenzt werden, beim Bauschutt noch deutlicher auf 300 Liter.

Aus Kostengründen ganz abschaffen möchten die Kommunalen Betriebe die Annahme von Altöl, Ölkanistern und PU-Schaumdosen. Dafür gebe es Entsorgungsmöglichkeiten über den Handel und das Schadstoffmobil der Rhein-Main-Abfall GmbH. Auch in diesem Fall würde Langen mit der längst gängigen Praxis auf anderen Wertstoffhöfen im Kreisgebiet gleichziehen, erklärt Pusdrowski. Sein Fazit ist, dass Langen auch nach der Änderung der Annahmemodalitäten und später nach dem Umzug des Wertstoffhofs an die Darmstädter Straße „ausreichende und ordnungsgemäße Entsorgungsmöglichkeiten“ für alle relevanten Abfälle biete. Das zwar reduzierte, aber immer noch hohe Niveau vor Ort werde von anderen Kommunen im Kreis durchweg nicht erreicht.

Als neuen Service wollen die Kommunalen Betriebe auf Wunsch zusätzliche Biotonnen für Gartenabfälle ausliefern. Sie haben ein Volumen von 120 Liter und sollen 75 Euro pro Stück und Jahr kosten. Während der Hauptvegetationszeit mit reichlich Rasenschnitt und anderem mehr könnten sich Gartenbesitzer mit einem weiteren Behältnis Fahrten zum Wertstoffhof sparen. Bei einer geplanten weiteren Änderung geht es um höhere Wegegebühren. Sie müssen ab einer Entfernung von zehn Metern für den Hin- und Rücktransport von Tonnen an den Straßenrand bezahlt werden. In Anspruch nehmen diesen Service etwa Anwohner in der Altstadt oder an Wohnwegen in Oberlinden, wo die Müllfahrzeuge keine Chance haben, bis vor die Haustür zu fahren. Weil die Gebühren vor allem bei größeren Strecken wegen des Zeitaufwandes nicht kostendeckend sind, sollen sie in einem ersten Schritt zum Jahresbeginn 2018 für Behälter zwischen 35 und 240 Liter von 34 auf 45 Euro steigen (Leerung alle 14 Tage). Bei Containern von 1 100 Litern in Wohnanlagen soll es zu einer Anhebung von 126,50 auf 168 Euro kommen, bei einer wöchentlichen Leerung von 253 auf 336 Euro. (ble)