Wohnhaus zwischen Langen und Offenthal ausgebrannt

Langen - Ein Wohnhaus im Außenbereich zwischen Langen und Offenthal ist heute Morgen ausgebrannt. Drei Personen wurden verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Von Markus Schaible

Die Feuerwehr Langen wurde um 9.42 Uhr zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus nahe der Offenthaler Landstraße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte auf dem Grundstück an einem Feldweg (der gegenüber der Koberstädter Straße von der B 486 abzweigt) eintrafen, berichteten Bewohner, dass eine der acht Personen, die in dem Gebäudes leben, vermisst werde. Die Feuerwehr erhöhte umgehend das Alarmstichwort (Brand in Gebäude mit Menschenleben in Gefahr) und leitete alle Maßnahmen für die schnelle Durchsuchung des Hauses ein. Durch die Ausweitung des Einsatzes rückten ein zusätzliches Löschfahrzeug der Feuerwehr Dreieich und weitere Kräfte des Rettungsdienstes an.

Das erste Obergeschoss und der unbewohnte Innenbereich des Dachbodens standen zu diesem Zeitpunkt bereits komplett in Flammen. Noch während die ersten Atemschutztrupps in den Gefahrenbereich eindrangen, konnte die vermeintlich vermisste Person unverletzt im Außenbereich des Objektes aufgefunden werden. Die Feuerwehrleute konzentrierten ihre Bemühungen daraufhin auf die Brandbekämpfung. Neben zwei Strahlrohren im Innenangriff wurden die Maßnahmen von außen mit einer Drehleiter und einem weiteren Strahlrohr unterstützt. Trotz des schnellen Vorgehens konnten sie aber nicht verhindern, dass das Gebäude nun unbewohnbar ist.

+ Mit einem Großaufgebot war die Freiwillige Feuerwehr Langen bei dem Wohnhausbrand im Einsatz; Unterstützung bekam sie von den Kollegen aus Dreieich. © Freiwillige Feuerwehr Langen Drei Bewohner wurden dem Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung übergeben. Sie wurden in umliegende Kliniken transportiert. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis 11.30 Uhr hin. Die Feuerwehr Langen war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort; die Dreieicher Wehr unterstützte mit zehn Kollegen. Insgesamt waren zwölf Trupps unter schwerem Atemschutz eingesetzt. Zu der Höhe des Schadens und der Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die Langener Feuerwehr war beim Eingehen des Alarms gerade erst aus Sprendlingen zurückgekehrt, wo sie die dortige Wehr unterstützt hatte. „Deshalb waren wir auch sehr schnell mit einer Vielzahl von Kräften vor Ort“, erklärt Stadtbrandinspektor Frank Stöcker. Für seine Leute bedeutete das natürlich eine starke Beanspruchung. Dazu kam das schlechte Wetter: „Von der Mannschaft bis hin zur Ausrüstung – alles klatschnass“, resümiert Stöcker.