Zukunft des Paddelteichs: Varianten vorgestellt

Die Enten fühlen sich wohl, aber dem Paddelteich geht es nicht gut. Die Staumauer (hinten) ist marode.

Die Mauer des Langener Paddelteichs muss daher dringend saniert werden, das ist schon seit Längerem klar. Die Frage ist nur: wie? Im Bauausschuss wurden nun Varianten zur Umgestaltung des Teichs vorgestellt, denn es gilt gleich mehrere Probleme zu lösen.

Langen – Der Paddelteich im Mühltal ist ein beliebtes Ausflugsziel, viele Langenerinnen und Langener verbinden einiges mit dem Gewässer. Dem Teich geht es allerdings seit Jahren nicht mehr gut, er führt immer weniger Wasser. Noch dramatischer ist aber die Lage der Umfassungsmauer. Die ist marode und kann wegbrechen – mit schlimmen ökologischen Folgen. Hinzu kommt noch, dass die Stadt Teichbecken und Dammbereich auf dringende Empfehlungen der Kommunalversicherung und eines mit Untersuchungen beauftragten Ingenieurbüros in den vergangenen Monaten abgesperrt hat. Zur Sicherheit wurden Bauzäune und Umleitungsschilder installiert.

„Eine Sanierung des Mauerwerks allein löst das Problem nicht“, erläutert Bürgermeister Jan Werner. „Aktuelle Gerichtsurteile zeigen, dass die Stadt ihrer Sicherungspflicht nur mit einer dauerhaften Einzäunung oder einem flacheren Uferbereich am Teich nachkommt.“ Nach Aussage der Kommunalversicherung müsse zwingend verhindert werden, dass Personen ins Wasser fallen, sich aber aufgrund der Tiefe und des Steilufers nicht selbst retten können. Ein Erhalt des Paddelteichs in seiner gewohnten Form sei daher nicht möglich, verdeutlicht Werner.

Büro legt Machbarkeitsstudie vor

Um all diese Probleme zu lösen und den Paddelteich umzugestalten, hat die Stadt beim Büro Brandt Gerdes Sitzmann (BGS) Wasserwirtschaft eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Deren Ergebnisse liegen jetzt vor: Herausgekommen sind drei verschiedene Hauptvarianten, die nun im Bauausschuss vorgestellt wurden. Derweil wollen einige Fraktionen, dass Bürgerinnen und Bürger bei der Entscheidung mitreden dürfen.

Die Vorlage zur Machbarkeitsstudie ist zunächst einmal eine Kenntnisnahme für die Ausschussmitglieder – denn wie angekündigt sollen die Fraktionen über die unterschiedlichen Varianten während des Sommers grübeln und in der Septembersitzung des Stadtparlaments eine Entscheidung treffen.

Die Experten des Darmstädter Ingenieurbüros für wasserwirtschaftliche Planungen und Gewässerschutz legten folgende drei verschiedenen Varianten für die künftige Gestaltung vor: Die erste sieht die komplette Instandsetzung der Ufermauer vor. Risse und Fugen im Mauerwerk müssten hierfür vollständig abgedichtet werden. Eine Wurzelsperre in Richtung Ufermauer soll diese vor Schäden schützen. Die provisorischen Bauzäune würden durch eine dauerhafte Zaunanlage von etwa 1,20 Metern Höhe ersetzt. Optisch bliebe der Teich in seinem jetzigen Erscheinungsbild nahezu erhalten. Zusätzlich muss laut Gutachter aber im Sommer häufiger mit deutlich geringeren Wasserständen gerechnet werden.

+ Bei Variante zwei würde das Ufer durch eine Böschung abgeflacht. Das würde die Auflagen erfüllen. © Skizze: BGS

Ein anderer Vorschlag ist die Sanierung mit der Umgestaltung des Ufers. Dabei würde der Uferbereich des Paddelteichs entlang der Mauer aufgeschüttet und somit mit einer Böschung abgeflacht werden. Ein Zaun zur Absicherung der Wasserfläche wäre in diesem Konzept nicht mehr nötig, die Seefläche würde sich jedoch deutlich verkleinern. Auch bei dieser Variante wäre aufgrund der geringen Wasserstände im Sommer eine künstliche Belüftung notwendig – und eine regelmäßige Entschlammung.

In der dritten Variante schlagen die Ingenieure vor, das Areal komplett naturnah umzugestalten und auf die aufgestaute Seefläche zu verzichten. Im ehemaligen Gewässerbett würde der Sterzbach als Bachlauf neu ausgebildet. Zusätzlich sollen Mulden als Überschwemmungsflächen bei Starkregen geschaffen werden. Dieses Konzept bietet Spielraum für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten entlang des neu geschaffenen Bachlaufs. Eine aufwendige Mauersanierung kann entfallen, die historische Mauer könnte jedoch weiter erhalten bleiben. Für den Uferbereich der naturnahen Variante wurden von dem Büro drei Gestaltungsoptionen vorgeschlagen: durch Aufschüttung abflachen und mit Böschungen befestigen, mit einem Zaun oder einer Blocksteinmauer sichern.

+ Aus Teich wird Bachlauf: Sanierungsvariante 3b der naturnahen Umgestaltung – mit Zaunanlage. © Skizze: BGS

Gemeinsam haben alle drei Konzepte den Abriss und die Erneuerung des Ablaufbauwerks unter dem Damm an der Westseite. Ungeachtet der drei Varianten empfehlen die Fachleute eine vorlaufende Entschlammung des gut vier Meter tiefen Paddelteichs, um die Sedimentmengen zu reduzieren und damit die Wasserqualität zu verbessern. Apropos Entschlammung, die bei den ersten beiden Varianten übrigens regelmäßig nötig ist – die schlägt mit rund 1,2 Millionen Euro am meisten finanziell zu Buche. Ansonsten liegen die Gesamtkosten für alle Varianten zwischen 1,55 und 1,73 Millionen Euro (inklusive Entschlammung). Ausreißer nach oben ist die Blocksteinvariante, die an der Zwei-Millionen Euro-Marke kratzt. Die Stadt hat alle Varianten überdies nach einem Punkteergebnis unter Aspekten wie Ökologie, Freizeit und Instandhaltung bewertet – dabei schnitt die dritte Variante (naturnahe Umgestaltung) besonders gut ab. Der Zeitplan ist eng, aktuell laufen laut Fachbereichsleiterin Heike Gollnow die Vorbereitungen für die Nassentschlammung. Bis 15. September müsse die Stadt ein Konzept einreichen, um auf Fördergelder vom Bund zu hoffen.

Aber es gibt noch eine Hürde: Denn Eigentümer des Geländes am Paddelteich samt Mühltal sind – zum allergrößten Teil – die Stadtwerke Langen. Die Stadt ist seit 1965 Pächter des Areals und daher für die Unterhaltung zuständig. Das machte Stadtwerke-Chef Uwe Linder auch bei der Ausschusssitzung deutlich. „Bevor hier etwas entschieden wird, muss das Verständnis der Eigentümer eingeholt werden“, betont er. Auf die Frage von Joost Reinke (WiLa), ob sich die Stadtwerke finanziell beteiligen würden, erklärt Linder, die Unterhaltung sei im Pachtvertrag geregelt. Dazu zähle die Entschlammung, die den Löwenanteil der Summe ausmache. „Die Stadt will sich durch eine Umgestaltung künftig Kosten ersparen, daran beteiligen sich die Stadtwerke nicht“, so Linder. Das sei auch den anderen Gesellschaftern nicht vermittelbar. Aber man verhandele gern mit der Stadt über einen Verkauf des Grundstücks, fügt er hinzu, was bei der Haushaltslage für verdutzte Blicke sorgt. Fest steht: Als Eigentümer entscheiden die Stadtwerke abschließend über die Zukunft des Teichs.