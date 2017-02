Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Langen - Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte heute Morgen in der Bahnstraße ein mutmaßlicher Einbrecher verhaftet werden. Er wird beschuldigt, mit einem Pflasterstein die Scheibe eines Ladens eingeworfen zu haben. Von Markus Schaible

Fast zeitgleich zum Gartenhüttenbrand im Hegweg ging um 4.17 Uhr bei der Polizei der Notruf einer Bewohnerin der Heinrichstraße ein: Sie habe Scheibenklirren gehört. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg und entdeckten in einem Laden in der mittleren Bahnstraße (schräg gegenüber der Ludwig-Erk-Schule) ein eingeworfenes Schaufenster. Ganz in der Nähe konnten sie dann einen 30-jährigen Verdächtigen festnehmen.

Der Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, muss sich nun dem Vorwurf stellen, mit einem Pflasterstein die Scheibe eingeworfen und ein Laptop, Kopfhörer, Boxen und Geld aus der Kasse gestohlen zu haben. Derzeit ist er noch in Polizeigewahrsam. „Immer wieder gelingt es uns, Einbrecher zu schnappen, wenn Zeugen sofort die 110 wählen“, sagt Polizeisprecherin Andrea Ackermann. Deshalb sei es so wichtig, schnell zu handeln, wenn einem etwas verdächtig vorkomme.

