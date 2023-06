Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr – Polizei am Montagmorgen im Dauereinsatz

Von: Christoph Sahler

In Langen ereignen sich in kurzer Zeit zwei schwere Unfälle. Ein Fahrradfahrer wird lebensbedrohlich verletzt. Zwei Autos crashen frontal zusammen.

Langen - Auf der Nördlichen Ringstraße in Langen (Kreis Offenbach) ist es am Montagmorgen (12. Juni) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, war ein 41-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg, der parallel zur Straße verläuft, unterwegs. Ersten Informationen der Polizei zufolge soll er dort verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung geradelt sein.

Als der Mann gegen 7.15 Uhr die Fahrbahn kreuzen wollte, sei es zu einer Kollision mit einem Fiat-Kastenwagen gekommen, erklärte der Polizeisprecher weiter. Während der 29 Jahre alte Fahrer des Sprinters dabei leicht verletzt wurde, ging der Crash für den Radfahrer alles andere als glimpflich aus. Er musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachverständiger wurde eingeschaltet, der nun den genauen Unfallhergang untersuchen soll.

Ein Fahrradfahrer ist bei einer Kollision lebensbedrohlich verletzt worden. © Andreas Köhler / 5VISION.NEWS

Zwei schwere Unfälle in Langen: Radfahrer sowie zwei Autofahrer mit Verletzungen ins Krankenhaus

Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte die Polizei Südosthessen bereits alle Hände voll zu tun. Gegen 6.45 Uhr fuhren ein Sprinter und ein Pkw auf der Bundesstraße B486 bei Langen frontal aufeinander. Die beiden Fahrer im Alter von 23 und 52 wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Unfallursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei. Die B486 war während der Rettungs- und Reinigungsarbeiten für ca. 45 Minuten voll gesperrt. Dies führte zu erheblichen Staus und Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. (csa)

