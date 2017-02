Wundersame Genesung kranker Pferde

Langen - „Da steht ein Pferd aufm Flur“ – heißt es heute wieder auf zahlreichen Rosenmontagspartys. Stilsicher setzte Richter Peter Liesenfeld mitten in der Fastnachtszeit den Prozess um gewerbsmäßigen Betrug mit turnieruntauglichen Gäulen fort (wir berichteten). Von Silke Gelhausen-Schüßler

Die kranken Klepper stehen allerdings nicht auf den geräumigen Gängen des Amtsgerichts Darmstadt, sondern als Donny und Goldstaub schwarz auf weiß in unzähligen Kaufverträgen und Internetausdrucken seiner Strafakten. Am zweiten Verhandlungstag des selbst für Unkundige interessanten Prozesses steht die 26-jährige Langenerin nach wie vor zu ihren wenig geständigen Worten: „Das stimmt so nicht, ich bin unschuldig.“ Eigentlich hätte nun das Urteil fallen können. Doch wie schon beim Prozessauftakt fehlten erneut einige Zeugen. Auch der von der angeklagten Pferdehändlerin beauftragte geheimnisvolle Tierarzt, der den Käufern telefonisch eine tadellose Tiergesundheit bestätigte, erschien nicht. Doch allen Vorurteilen zum Trotz scheint die Abwesenheit einen so banalen wie triftigen Grund zu haben: Die Ladungen werden nicht per Deutscher Post, sondern von einem alternativen – weil billigeren – Zustellservice zur Zeugenadresse gebracht. Und dieser arbeitet mutmaßlich extrem unzuverlässig...

So bleibt der Verkäuferin von Donny „Donnerhall“ genügend Zeit, ihre kuriose Geschichte zu schildern. Sie ist extra aus Verden bei Bremen angereist und schon während der Ermittlungen von der Polizei für ihre gute Recherchearbeit gelobt worden.

„Wir haben immer so vier bis fünf Pferde. Unser Wallach Donny sollte verkauft werden, der Tierarzt hatte die Spatkrankheit festgestellt, die macht Donny als Turnierpferd untauglich“, erzählt die 34-Jährige. Für 1 600 Euro habe sie das Tier bei eBay- Kleinanzeigen eingestellt – natürlich unter Angabe der Krankheit. Gesund wäre es weit mehr wert gewesen. Die Angeklagte kauft Donny, die Zeugin bringt ihn persönlich nach Frankfurt, „um sich davon zu überzeugen, dass er in liebevolle Hände kommt“. Alles sah gut aus, die Langenerin hatte sogar Kuchen gebacken und für Donny einen Korb Mohrrüben bereit gestellt. Die Zeugin: „Doch ein paar Tage später traute ich meinen Augen nicht. Bei ehorses.de war ein Pferd eingestellt, das in allen Attributen außer der Rasse mit Donny identisch war! Für 5 900 Euro!“ Von der Krankheit stand allerdings nichts drin. Sofort habe sie die Käuferin angeschrieben. Die Antwort kam prompt: „Seien Sie unbesorgt, das ist nicht ihr Pferd. Donny geht es gut!“ Doch die Zeugin glaubt ihr nicht, lässt ihren Freund sich als Interessenten ausgeben. Treffer: Die junge Frau schickt ihm tatsächlich Fotos von Donny aus der alten eBay-Verkaufsanzeige der Zeugin.

Ähnliche Erfahrungen machte eine 52-jährige Vermessungstechnikerin aus Moritzburg in Sachsen: „Ich hatte mein achtjähriges Pferd Goldstaub für 5 000 Euro bei ehorses eingestellt. Inklusive Diagnose ,Headshaking‘ und Turnieruntauglichkeit, obwohl es die S-Dressur bestanden hatte. Wenn seine Augen kein Sonnenlicht abbekommen, ist ja alles in Ordnung. Es ist wie eine Art Lichtallergie. Wenn es zu hell ist, schlägt er wie wild mit dem Kopf, weil das Gesicht kribbelt und er sich nicht kratzen kann. Im Winterhalbjahr und bei trübem Wetter also kein Problem. Mit dem Pferd kann man wunderbar betrügen!“ Die Angeklagte habe sich als Kaufinteressentin „Sarah Kerber“ gemeldet. „Sie ist angereist, geritten und hat bezahlt. Sie habe viele Reithallen, die Gesichtsnerv-Neuralgie sei kein Problem“, schildert die Zeugin. Heilbar sei die Krankheit laut Tierarzt nicht. Und schon gar nicht innerhalb einer Woche, nach der Goldstaub wieder über den Bildschirm flimmerte: In zwei Anzeigen wurde das Dressurpferd für 50.000 und 75.000 Euro angeboten. Ohne Vermerk auf Headshaking. „Was er in gesundem Zustand zweifellos wert gewesen wäre!“, so die Sächsin.

Schlussendlich bekam die gelernte Langener Eventmanagerin 19.000 Euro für das lichtscheue Tier. Sie malt während der gesamten Sitzung mit einem Kugelschreiber in ihrem buntwandigen Aktenordner herum, wirkt geschäftig – oder gelangweilt. Mal macht sie einen völlig abwesenden Eindruck, dann wiederum schüttelt sie den Kopf und bewegt die Lippen wie zum Protest.

Insgesamt fünf Betrugsfälle im Zeitraum 2013 bis 2015 sind angeklagt, überdies eine wahrheitswidrige eidesstattliche Erklärung, dass sie gar keine Pferde besitze, die Täuschung des Jobcenters Offenbach in ihrer Funktion als Hartz-IV-Empfängerin sowie eine über eBay verkaufte Geldbörse, die nie bei der Kundin ankam. Der Prozess wird Mitte März fortgesetzt.

