14-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis wird vermisst

Bereits seit Donnerstag (13. Juli) wird ein 14-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis vermisst. Der Vermisste könnte sich laut Polizei im Bereich Frankfurt oder Hanau aufhalten.

Freigericht - Ein 14-Jähriger aus Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) ist vergangene Woche verschwunden. Wie die Polizei berichtet, wurde Falk Willi Schlosser zuletzt am Donnerstag (13. Juli) in der Friedrichstraße an seiner Wohnanschrift in Freigericht gesehen.

Beschrieben wird der Jugendliche wie folgt:

Circa 1,75 Meter groß

Schlanke Statur

Lange braun-rot gefärbte Haare

14-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis wird seit Donnerstag (13. Juli) vermisst. © Polizeipräsidium Südosthessen

Möglicherweise trägt der Vermisste Turnschuhe der Marke Nike und führt einen dunkelbraunen Rucksack von Jack-Wolfskin mit sich. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der 14-Jährige laut Polizei auch im Bereich Frankfurt am Main oder Hanau befinden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen erbittet die Kriminalpolizei Gelnhausen unter der Telefonnummer 06051 827-0. Außerdem können sachdienliche Hinweise auch an jeder anderen Polizeidienststelle gemeldet werden. (rk)

