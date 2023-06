Tote Person bei verheerendem Wohnhausbrand entdeckt

Von: Sebastian Richter

Bei einem Wohnhausbrand in Bad Orb wird eine leblose Person gefunden. Die genaue Ursache des Feuers und die Identität der verstorbenen Person sind noch unklar.

Bad Orb - Bei einem verheerenden Brand in einem Einfamilienhaus im Kasselbergweg in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) wurde am Montagmorgen (5. Juni) eine leblose Person entdeckt. Die Einsatzkräfte fanden den Leichnam im Haus, nachdem sie es zur Brandbekämpfung betreten hatten.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.50 Uhr, als besorgte Nachbarn starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude meldeten. Feuerwehren aus Bad Orb und Wächtersbach sowie die Polizei wurden daraufhin entsandt. Als sie am Tatort eintrafen, schlugen bereits große Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses. Im Zuge der Lösch- und Rettungsmaßnahmen wurde die leblose Person im Dachgeschoss gefunden. Der anwesende Notarzt stellte vor Ort den Tod fest.

Main-Kinzig-Kreis: Leiche nach Brand in Bad Orb entdeckt - Identität unklar

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Identität der verstorbenen Person noch unbekannt, ebenso wie die genaue Todesursache. Um dies zu klären, wird eine Obduktion des Leichnams im Gerichtsmedizinischen Institut Frankfurt/Main durchgeführt.

Die Brandursache ist ebenfalls noch unklar und wird im Rahmen umfassender Ermittlungen untersucht. Die Staatsanwaltschaft in Hanau sowie die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei haben bereits ihre Untersuchungen am Tatort aufgenommen. Zur Aufklärung des Geschehens wird auch ein Sachverständiger hinzugezogen.

Hoher Schaden nach Feuer im Main-Kinzig-Kreis: Brandursache noch unklar

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge ist das Feuer vermutlich in einem Zimmer im Dachgeschoss ausgebrochen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Dieser setzt sich aus den Schäden durch den Brand selbst, Rauchentwicklung und Löschwasser im gesamten Haus zusammen. Die genaue Höhe des Schadens wird noch ermittelt.

Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der verstorbenen Person werden fortgesetzt, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen und das Geschehene aufzuklären. (spr)

