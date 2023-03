Blitz schlägt in Dach ein: Nachbarn retten Bewohnerin aus brennendem Haus

Von: Caspar Felix Hoffmann

In Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis schlägt ein Blitz in das Dach eines Wohnhauses ein. Nachbarn retten die Bewohnerin des Hauses. Das Dach brennt aus.

Hasselroth – Ein Blitzeinschlag löste am Sonntag (26. März) kurz nach 18.30 Uhr in Hasselroth-Niedermittlau (Main-Kinzig-Kreis) einen Dachbrand aus, der sich innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr, Allesando Schmidt, gegenüber den Reportern von 5Vision.News mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr brachten Nachbarn die Bewohnerin des Hauses aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit. Sowohl die Nachbarn als auch die Bewohnerin blieben unverletzt.

Auch von der Drehleiter aus löscht die Feuerwehr den brennenden Dachstuhl des Wohnhauses in Hasselroth im Main-Kinzig-Kreis. © 5Vision.News

Blitzeinschlag im Main-Kinzig-Kreis: Feuerwehr kämpft stundenlang gegen Flammen

„Innerhalb von vier Minuten waren die ersten Einsatzkräfte bereits vor Ort“, so Einsatzleiter Schmidt. Rund zwei Stunden brauchten die Feuerwehrleute, um den Brand zu löschen, unter anderem mit Atemschutz und einer Drehleiter. Den Dachstuhl konnte die Feuerwehr allerdings nicht mehr retten. Er brannte vollständig aus. Der Einsatz dauerte bis in den späten Abend hinein. Das Ausmaß des Schadens war zunächst unklar. (cas)

