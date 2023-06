Radfahrer fährt offenbar bei Rot in die Kreuzung – nach Crash mit Mercedes schwerst verletzt

Von: Erik Scharf

Ein Radfahrer kollidiert auf einer Kreuzung mit einem Mercedes. © 5vision.news

Bei einem heftigen Crash auf einer Kreuzung in Bruchköbel verletzt sich ein Radfahrer schwer.

Bruchköbel - Am Freitagabend (2. Juni) ereignete sich gegen 20 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße/Jahnstraße in Bruchköbel. Nach Angaben der örtlichen Polizei fuhr ein 67-jähriger Radfahrer aus Bruchköbel trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit einem 74-jährigen Mercedes-Fahrer.

Der Zusammenstoß hatte gravierende Folgen für den Radfahrer, der infolgedessen auf die Fahrbahn stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der den 67-Jährigen in eine nahegelegene Klinik flog.

Die Polizei in Hanau bittet Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 06181/9010120 um Hinweise. (esa)

