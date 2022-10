Wegen Unwetter: Flut aus Schlamm und Geröll im Main-Kinzig-Kreis

Von: Lucas Maier

Main-Kinzig-Kreis: Anwohner und Einsatzkräfte kämpfen gegen Flut aus Schlamm und Geröll. © MARC WEBERSINN/5Vision.Media

Ein Unwetter verwüstet ganze Straßenzüge im Main-Kinzig-Kreis. Anwohner und Einsatzkräfte kämpfen gemeinsam gegen Fluten aus Schlamm und Geröll.

Main-Kinzig-Kreis – Vollgelaufene Keller, eine Flut aus Schlamm und Geröll in den Straßen und Barrieren aus Sandsäcken: Ein schweres Unwetter hielt Helfer im Main-Kinzig-Kreis am Samstag (1. Oktober) auf Trab. Bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages waren Einsatzkräfte der Feuerwehr zusammen mit Anwohnern und freiwilligen Helfern in Neudorf im Einsatz, wie die Reporter von 5vision berichten.

Ab zirka 18.00 Uhr liefen in Folge von Starkregen Keller voll und „zahlreiche Straßen wurden mit Schlamm und Geröll überflutet“, wie die Feuerwehr Wächtersbach in einer Mitteilung bestätigt. Bereits zuvor hatte der Deutsche Wetterdienst DWD vor Unwettern in Hessen gewarnt. Die Feuerwehr war mit Schmutzwasserpumpen und Wassersaugern im Einsatz, um Keller von den Wasser- und Schlammmassen zu befreien.

Unwetter im Main-Kinzig-Kreis: Sandsäcke und Barrieren gegen Schlamm und Geröll

Um ein erneutes Volllaufen zu verhindern, wurden Barrieren aus Sandsäcken aufgeschichtet. In einem Bereich kam nach Angaben der Feuerwehr auch ein mobiles Hochwasserschutzsystem zum Einsatz. Neben Neudorf, waren auch die Orte Hesseldorf und Weilers betroffen.

Mit Radladern und Räumfahrzeugen kämpften Anwohner und Einsatzkräfte gegen Schlamm und Geröll, wie 5Vision schreibt. Der Einsatz wurde laut Feuerwehr gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen beendet. Die Aufräumarbeiten werden wohl noch mehrere Tage andauern. Ab 10 Uhr am Sonntag war auch die Feuerwehr aus Wächtersbach wieder im Einsatz. (Lucas Maier)

Anfang September kam es im Main-Kinzig-Kreis zu ähnlich chaotischen Szenen in Folge eines Unwetters.