Dachstuhl steht in Flammen - Über 60 Rettungskräfte im Einsatz

Von: Niklas Hecht

In Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) brennt das Dach eines Einfamilienhauses. Die Photovoltaikanlage fällt den Flammen zum Opfer.

Erlensee - War ein Blitzeinschlag der Auslöser? Kurz nachdem am Donnerstag (30. März) ein Gewitter über Erlensee vorübergezogen war, stand das Dach eines Einfamilienhauses in der Stadt im Main-Kinzig-Kreis in Flammen. Feuer und Rauch schlugen aus dem Dachstuhl, als die ersten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen.

Zunächst sei unklar gewesen, ob sich in dem brennenden Haus im Grünen Weg noch Menschen aufgehalten hätten, schrieb die Freiwillige Feuerwehr Erlensee in ihrem Einsatzbericht. Beim Eintreffen stellte sich dann heraus: „Glücklicherweise war keine Person mehr im Gebäude.“

In Erlensee (Main-Kinzig-Kreis) brannte ein Dachstuhl. © 5Vision.News

Um das Feuer im Dachstuhl zu löschen und etwaige Glutnester zu entdecken, trugen die Einsatzkräfte die Dachziegel des Hauses mithilfe von zwei Drehleitern und Atemschutzgeräten ab. Ein Ausbreiten des Feuers auf die Innenräume des Gebäudes konnte die Feuerwehr verhindern. Schaden richtete das Feuer dennoch an: Eine auf dem Dach montierte Photovoltaikanlage wurde von den Flammen zerstört.

Dachstuhlbrand in Erlensee: Haus „augenscheinlich unbewohnbar“

Das Einfamilienhaus sei trotz des großen Rettungseinsatzes - insgesamt waren über 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort - „augenscheinlich unbewohnbar“, berichteten die Reporter von 5vision.news. Ob tatsächlich ein Blitzeinschlag der Auslöser für den Brand war, oder ob es eine andere Ursache gibt, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ebenso unklar ist derzeit noch die genaue Schadenshöhe. (nhe)

Erst am Sonntag (26. März) hatte ein Blitzeinschlag einen Brand im Main-Kinzig-Kreis ausgelöst. Nachbarn retteten die Bewohnerin des Hauses in Hasselroth vor den Flammen. Das Dach brannte aus.