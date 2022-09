Flugzeug stürzt ab: Ein Mensch tot

Von: Erik Scharf

Bei einem Flugzeugabsturz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist ein Mensch offenbar ums Leben gekommen.

Gelnhausen – Auf dem Flugplatz in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) ist es am Montag (5. September) zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Kleinflugzeug stürzte aus bislang ungeklärter Ursache in die Tiefe. Ersten Informationen zufolge soll ein Mensch ums Leben gekommen sein.

Mehr Informationen in Kürze.