Großkrotzenburg: Evakuierung nach Beschädigung einer Gasleitung

Von: Constantin Hoppe

In Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) wird bei Bauarbeiten eine Gasleitung wird beschädigt. Anwohner müssen ihrer Häuser verlassen.

Großkrotzenburg – Die Bauarbeiten zum Glasfaserausbau in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) haben am Freitagnachmittag (16. September) bereits zum zweiten Mal zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Im Rahmen der Glasfaserarbeiten wurde in der Straße „Auf dem Trieb“ eine Gasleitung beschädigt.

Vermutlich geschah das Unglück, während der Bautrupp versuchte, die Glasfaserleitungen mittels einer Erdrakete zu verlegen. Dabei sei die Gasleitung so schwer beschädigt worden, dass Gas unkontrolliert ins Freie strömte, berichtet 5Vision.

Aufgrund der Explosionsgefahr mussten die alarmierten Anwohner ihre Häuser in einem Radius von 50 Metern um den Unfallort räumen. Über die App KATWARN wurde die Bevölkerung zudem dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der DRK Betreuungszug Großauheim übernahm die Betreuung der betroffenen Anwohner und stellte Zelte für diese auf. Eine Gefahrgut-Messeinheit der Feuerwehr Hanau war ebenfalls vor Ort. Durch die Feuerwehr wurde der Brandschutz sichergestellt, der Notdienst Gas/Wasser kümmerte sich derweil um die beschädigte Gasleitung. Nach über zwei Stunden konnte die Gasleitung abgedichtet werden, danach konnten die Anwohner wieder in ihre Häuser zurückkehren

Der Einsatz dauerte bis 18 Uhr an. Im Einsatz waren die Feuerwehr Großkrotzenburg, die Berufsfeuerwehr Hanau, ein Betreuungszug des Deutschen-Rote-Kreuzes, der ASB Katastrophenschutz Großkrotzenburg sowie Polizei und Ordnungsamt. (con)