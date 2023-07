Mutmaßlich bewaffneter Mann verschanzt sich in Wohnung – SEK im Einsatz

Von: Sebastian Richter

Teilen

In Großkrotzenburg hat sich ein Mann in einer Wohnung verschanzt. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Das Spezialeinsatzkommando der Polizei stürmt am Mittwoch in Großkrotzenburg eine Wohnung. Darin hat sich ein mutmaßlich bewaffneter Mann verschanzt.

Großkrotzenburg – Aufregung im Main-Kinzig-Kreis: Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am späten Mittwochabend (26. Juli) eine Wohnung in Großkrotzenburg gestürmt. Es bestand die Befürchtung, dass sich darin ein bewaffneter Mann aufhält. Der ursprüngliche Hintergrund des Polizeieinsatzes klingt allerdings für die meisten Menschen lapidar: Der Mann sollte lediglich seinen Führerschein abgeben, weigerte sich aber, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Die Polizei hatte zuvor nach Angaben des Sprechers versucht, auf Anordnung eines Gerichts den Führerschein des Mannes zu erlangen. Der 42-Jährige hatte sich aber in seiner Wohnung verschanzt und weigerte sich, zu kooperieren. Also wurde das SEK hinzugezogen – auch wegen der mutmaßlichen Waffe des Mannes.

Polizeieinsatz in Großkrotzenburg: Polizei nimmt 42-Jährigen fest

Das SEK nahm ihn dann widerstandslos in seiner Wohnung fest. Eine Waffe wurde nicht gefunden – wohl aber der gesuchte Führerschein. Nach einem Aufenthalt auf einer Dienststelle wurde der 42-Jährige wieder nach Hause entlassen. Seinen Führerschein behielt die Polizei. (spr/dpa)

Ein junger Mann aus Großkrotzenburg hatte zuletzt in Hanau mit einer Sturmgewehr-Attrappe für Ärger gesorgt. Der 22-Jährige hatte mit dem Replikat auf Passantinnen gezielt.