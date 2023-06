Dichter Rauch über Main-Kinzig-Kreis: Hoher Schaden bei Brand – Schule geschlossen

Von: Maibrit Schültken

Teilen

Bei einem Hausbrand im Main-Kinzig-Kreis konnte ein Mann den Flammen noch rechtzeitig entkommen. Die Polizei erhebt jetzt Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

Frankfurt – Dunkler Rauch und der stechende Geruch seines brennenden Heims haben am frühen Donnerstagmorgen (1. Juni) einen Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis eher unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein zweites Haus auf dem selben Grundstück in Biebergemünd blieb von den Flammen ebenfalls nicht verschont. Schwere Schäden an beiden Gebäuden sind die Folge.

Der 66-jährige Hausbewohner selbst alarmierte die Feuerwehr gegen 3.45 Uhr, nachdem er der unmittelbaren Gefahr gerade rechtzeitig ins Freie entfliehen konnte. Die Einsatzkräfte aus Biebergemünd, Bad Orb, Wächtersbach und Gelnhausen kämpfen am späteren Morgen laut Polizeiangaben immer noch, den Hausbrand zu löschen. Erst zum Mittag sollen sie dies vollständig geschafft haben.

Als die Einsatzkräfte am Gebäude eintrafen, stand dieses schon in Vollbrand. © 5Vision News

Hausbrand im Main-Kinzig-Kreis: Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Der Brand in der Spessartstraße in Biebergemünd verursachte schwere Sachschäden an den beiden in Flammen stehenden Gebäuden. Von etwa 300.000 Euro war in vorläufigen Schätzungen der Polizei die Rede. Wegen der starken Rauchentwicklung konnte eine benachbarte Grundschule heute nicht öffnen.

Bisher ist die Brandursache nicht aufgeklärt, die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Erste Hinweise lassen vermuten, dass der Mann möglicherweise mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen war und damit selber den Brand verursacht haben könnte. In dem Fall müsste sich der 66-Jährige eventuell wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. (Maibrit Schültken)

Auch in Mühlheim im Kreis Offenbach brannte vor ein paar Monaten ein Haus. Die viele Hilfe der Nachbarn zum Wiederaufbau überwältigt die Familie, die ihr Heim verloren hat.