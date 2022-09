Heftiges Unwetter in Gelnhausen: Straßen überflutet, Keller vollgelaufen, Bäume umgestürzt

Von: Niklas Hecht

In Gelnhausen sorgen heftige Regenfälle für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Auch die Einweihung einer Kerb muss wegen der Wassermassen verschoben werden.

Gelnhausen - Der Samstag (10. September) war für die Gelnhausener Feuerwehr kein Tag wie jeder andere. Binnen Minuten ließ eine Unwetterfront am Nachmittag in der Stadt im Main-Kinzig-Kreis Keller volllaufen, Bäume einstürzen, Straßen überschwemmen und Gullydeckel wegspülen. Die Einsatzkräfte waren den ganzen Abend über im Dauereinsatz. 30 Liter pro Quadratmeter seien laut Ralf Goinar, Leiter der technischen Einsatzleitung der Feuerwehr Gelnhausen, in kürzester Zeit auf die Stadt niedergeprasselt.

Aufgrund der Wassermassen musste eine Kerbeinweihung im Gelnhausener Stadtteil Meerholz abgebrochen werden. Bürgermeister Christian Glöckner, der ebenso wie die anderen Teilnehmer der Kerb von den starken Regenfällen überrascht wurde und sogleich zum Feuerwehrstützpunkt Gelnhausen-Mitte eilte, um sich über die Lage zu informieren, erklärte mit Blick auf den Klimawandel und künftige Unwetter: „Wir müssen uns für die Zukunft wappnen.“

Heftiges Unwetter in Gelnhausen: etwa 100 Helfern im Einsatz

Örtlicher Schwerpunkt des Feuerwehreinsatzes war der Lohmühlweg im Stadtteil Mitte. Dort wurde eine große Tiefgarage von den starken Regenfällen geflutet. Bis zum Abend waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Keller auszupumpen, umgestürzte Bäume zu beseitigen und beschädigte Straßen und Wege zu befestigen.

Im Einsatz waren etwa 100 Helfern, alle Stadtteilfeuerwehren Gelnhausen, die Feuerwehr Freigericht, die Feuerwehr Biebergemünd, das THW Gelnhausen und das Rote Kreuz zur Versorgung der Einsatzmannschaften. (Niklas Hecht)

Im Einsatz war die Feuerwehr Gelnhausen auch vor kurzem, als das Forsthaus Kaltenborn abbrannte. Inzwischen hat die Polizei eine Frau festgenommen. Sie soll das Feuer gelegt haben.