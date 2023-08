Kinzigtal Total 2023: Strecke, Sonderzug, Straßensperrungen und alle Infos zur Radrallye

Main-Kinzig-Kreis

Kinzigtal Total bringt 2023 wieder Zehntausende Radfahrer auf die Strecke zwischen Sinntal und Hanau. Autofahrer müssen Straßensperrungen beachten.

Sinntal/Gelnhausen/Hanau – Der Main-Kinzig-Kreis steht vor einem der wichtigsten und bekanntesten Events in der Region. Bei Kinzigtal Total heißt es auch 2023 wieder: „Vorfahrt fürs Rad“. Einen ganzen Sonntag lang können Fahrradfreunde eine Strecke von 82 Kilometern abfahren – von der Kinzigquelle in Sinntal-Sterbfritz bis zur Flussmündung in Hanau. Bis zu 70.000 Menschen werden dann wieder auf der Straße und an den Ständen erwartet.

+ Von der Kinzigquelle in Sinntal über Gelnhausen (Foto) bis zur Kinzigmündung in Hanau herrscht am Sonntag, 3. September, Vorfahrt für Radler. © PM

Fahrradsonntag im Main-Kinzig-Kreis: Wann ist Kinzigtal Total 2023 und wie lang ist die Strecke?

Kinzigtal Total findet seit 1992 jährlich im September statt. 2017 feierte „Hessens längstes Straßenfest“ sein 25-jähriges Jubiläum – und 2022 nach zwei Jahren Corona-Zwangspause sein Comeback. Traditionell fand das Fahrrad-Event immer am zweiten Sonntag im September statt, doch 2023 zog es der MKK in Absprache mit dem Kinzigtal-Total-Sponsor „M-net“ auf den ersten September-Sonntag vor. Somit ist Kinzigtal Total 2023 am Sonntag, 3. September.

Das neue Datum ändert aber nichts an der Streckenführung von Kinzigtal Total. Am „Fahrradsonntag“ können wieder insgesamt 82 Kilometer quer durch den Main-Kinzig-Kreis absolviert werden. „Wir feiern am Radlersonntag das Bewegen an frischer Luft, wir feiern das Radeln auf autofreier Strecke und wir feiern natürlich auch das tolle Kinzigtal, das man von der Quelle bis zur Mündung der Kinzig erleben darf, mit all den Stadt- und Ortsteilen, die sich wieder herausputzen werden“, erklärt Landrat Thorsten Stolz.

+ Einmal durchs komplette Kinzigtal führt die Strecke des „Fahrradsonntags“ im MKK. © Main-Kinzig-Kreis

Kinzigtal Total 2023: Neues Datum für den Fahrradsonntag im Main-Kinzig-Kreis

Als Schirmherr der Veranstaltung wird Stolz am 3. September um 9.15 Uhr am Startpunkt in Sinntal-Sterbfritz den Startschuss geben. Von da an und bis 18 Uhr ist die Strecke zwischen Sinntal und Hanau geöffnet.

In jedem Ort, der an der Radfahrstrecke liegt, gibt es etwas zum Speisen, Getränke, Angebote zum Mitmachen oder zum Hören. „Etwa eine Kinder-Hüpfburg und Live-Musik in Sinntal (ab 13 Uhr), der Wasserspielplatz am Bootshaus von Ardeas Seenwelt in Bad Soden-Salmünster, eine Hüpfburg und Kletterwand in Wächtersbach, die Veranstaltung „Red Bull Hill Chasers“ in der Gelnhäuser Altstadt, eine Kletterwand am Gemeinschaftshaus in Lieblos, das Weinfest vor dem Schloss in Langenselbold, eine Hüpfburg am Limeskreisel in Erlensee, oder die Attraktionen beim Bürgerfest in Hanau“, schreibt der MKK in seiner Pressemitteilung zum Event.

Kinzigtal Total 2023: Das komplette Programm an der Strecke

Sinntal-Sterbfritz:

8.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Mehrzweckhalle

ab 9 Uhr Frühstück und Frühschoppen an der Mehrzweckhalle

9.15 Uhr Eröffnung der Veranstaltung „M-net Kinzigtal Total“ durch Landrat Thorsten Stolz und Bürgermeister Thomas Henfling an der Mehrzweckhalle

ab 13 Uhr Kinder-Hüpfburg

13 bis 17.15 Uhr Livemusik mit der „The Kalli-Hendrix-Band“ an der Raiffeisenbank

Das Programm zu Kinzigtal Total findet in der Ortsmitte von Sinntal-Sterbfritz in und rund um die Mehrzweckhalle statt. Von hier ist es nur ein kurzer Abstecher zur Kinzigquelle.

Schlüchtern:

Turnverein Schlüchtern – Abteilung Radsport

Stempelstelle M-net-Radrallye auf dem alten Norma-Gelände in der Hanauer Straße

Steinau an der Straße:

Museum Brüder-Grimm-Haus

in der Brüder-Grimm-Straße 80, Zufahrt über Stadtborngasse, Öffnungszeiten 11 Uhr bis 17 Uhr

Stempelstelle M-net-Radrallye unterhalb des Kumpens

Backhausfest am Backhaus im Viehhof

Wasserausschank, Tee und Kaffee vor dem ehemaligen Burgmannenhaus, jetzt „Wilde Speisekammer“.

Spessart Therme und Café Spessart FORUM

Radler-Treff im Café Spessart FORUM direkt am Kurpark (am Gradierwerk). Geöffnet 13 Uhr bis 18 Uhr.

Radler-Treff im Café Spessart FORUM direkt am Kurpark (am Gradierwerk). Geöffnet 13 Uhr bis 18 Uhr. Bootshaus Ardeas Seenwelt

mit großem Wasserspielplatz direkt am R3 zwischen Ahl und Steinau a. d. Str. Geöffnet ab 11 Uhr.

Stempelstelle M-net Radrallye direkt am R3

Markt mit regionalen Ausstellern, edlem Wein und hausgemachten Delikatessen.

Geöffnet von 11 bis 17 Uhr.

Sonderausstellung „Der Ton macht die Musik“.

Geöffnet von 14 bis 17 Uhr.

1. Wächtersbacher Carneval Verein

Biergarten, Kaffee und Kuchen, Hüpfburg

Stempelstelle M-net-Radrallye in der Alsfelder Straße

Speisen und Getränke, Kletterwand für die Kinder, Bilderbuchkino, Gottesdienst um 11 Uhr.

Stand der Pfadfinder des Stammes Sankt Jakobus, Wirtheim

Speisen und Getränke, Live-Musik

Vom 1. bis 3. September mit Rummelplatz

Freitagabend: Malle-Party

Samstagabend: Kerb

Sonntag beginnt mit Frühschoppen und danach Mittagessen.

Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Gelnhausen Altstadt

Red Bull Hill Chasers

Fahrradgeschicklichkeitsparcours des Polizeipräsidiums Südosthessen

Quatsch – Comedy-Polizei

Hüpfburg – Kunterbuntes Kinderzelt e.V.

Kostenloser Fahrradreparaturservice, Speisen und Getränke

Von 11 bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen

Turmbesteigungen mit Besichtigung des Geläuts der Marienkirche

Orgelmusik und Orgelführung mit Bezirkskantor Sascha André Heberling

Kirchenführungen

T-Shirt Verkaufsstelle

Ausstellung „Oh, eine Dummel!“ von 10 bis 16 Uhr

Stempelstelle M-net Radrallye am Stand des Main-Kinzig Kreises am Main-Kinzig-Forum

Buttons basteln, Kinderattraktionen, Live-Musik

Kirchengemeinden Meerholz, Weltladen Hailer & Natur- und Vogelschutzgruppe Meerholz-Hailer

Oberer Schlosspark in Meerholz

Sonntag, 3.9.2023, von 11 Uhr bis 18 Uhr

11 Uhr Gottesdienst, Öko-Markt ab 12 Uhr mit ca. 20 Ausstellern, ab 12 Uhr Familienrallye zu Themen aus Umwelt und Natur.

Tegut Parkplatz: AOK Family Bike Park

Gründau-Lieblos:

Bewirtung und Unterhaltung beim Stand des DRK am Gemeinschaftshaus

Erbsensuppe, Gegrilltes, Kuchenbuffet, Kletterwand

Vesper mit Fleischwurst, Würstchen, Kaffee und Kuchen

Stempelstelle M-net Radrallyeim Hof bei Bauer Würfel

Langenselbolder Weintage: Weinfest vom Donnerstag, 31. August, bis Montag, 4. September auf dem Schlossvorplatz. Am Sonntag ab 11.30 Uhr geöffnet.

Erlensee:

Hüpfburg am Limeskreisel: 10 bis 16 Uhr

14 bis 18 Uhr: Musikalische Begleitung des Kinzigtaler-Musikexpress

Hanauer Bürgerfest vom 1. bis 3. September, Mainwiesen Schloss Philippsruhe

Eintritt am Sonntag: 4 Euro

Fahrradwachen des DRK an jedem Eingang vorhanden

Stempelstelle M-net Radrallye an der Fahrradwache in der Philippsruher Allee

In der Kreisstadt Gelnhausen ist am Fahrradsonntag besonders viel los: Auf dem Tegut-Parkplatz in Roth ist der „AOK Family Bike Park“ zu finden, auf dem Lidl-Parkplatz ein Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours. Am Main-Kinzig-Forum steht alles im Zeichen der Musik und der Kultur: Es gibt musikalische Unterhaltung und Bewirtung durch den Musikverein Höchst sowie die Musikschule Main-Kinzig. In Hanau findet am Sonntagabend das musikalische Abschlussfeuerwerk im Rahmen des Bürgerfestes statt.

Radrallye bei Kinzigtal Total: An diesen 8 Checkpoints gibt es 2023 die Stempel

Eine Attraktion besonderer Art wartet auch in diesem Jahr: die „M-net Radrallye“. Der Hauptsponsor sowie der Main-Kinzig-Kreis veranstalten gemeinsam eine Stempel-Rallye. Wer an mindestens vier der insgesamt acht Checkpoints vorbeischaut und sich einen Stempeleintrag abholt, kann an der Verlosung teilnehmen. Als Hauptpreis winkt ein Fahrrad im Wert von rund 750 Euro, die Plätze zwei und drei erhalten eine Sportuhr beziehungsweise ein hochwertiges Fahrradschloss.

Kinzigtal Total 2023: Die 8 Checkpoints der „M-net Radrallye“

Hanau: Fahrradwache Philippsruher Allee (Bürgerfest Hanau)

Fahrradwache Philippsruher Allee (Bürgerfest Hanau) Gründau-Lieblos im Hof Bauer Würfl

im Hof Bauer Würfl Gelnhausen: Stand MKK/Main-Kinzig-Forum

Stand MKK/Main-Kinzig-Forum Wächtersbach: Wächtersbacher Carnevalsverein, Alsfelder Straße

Wächtersbacher Carnevalsverein, Alsfelder Straße Bad Soden-Salmünster: Bootshaus Ardeas Seenwelt

Bootshaus Ardeas Seenwelt Steinau: Brüder-Grimm-Haus

Brüder-Grimm-Haus Schlüchtern: TV Schlüchtern, altes Normagelände

TV Schlüchtern, altes Normagelände Sinntal-Sterbfritz: Info-Stand der Gemeinde Sinntal

Anders als in den Jahren zuvor wird es in Langenselbold keinen Stempel-Checkpoint für die Radrallye geben, da 2023 das Weinfest vor dem Schloss stattfindet – und nicht wie gewohnt das SPD-Sommerfest im Schlosspark und der Herrnscheune. Den Stempel gibt es daher in Gründau-Lieblos im Hof des Bauer Würfl.

Kinzigtal Total 2023: Straßensperrungen und Sonderzüge im Main-Kinzig-Kreis

Wer von weiter anreist, kann unter anderem wieder Sonderzüge der Deutschen Bahn nutzen. Während des Tages ist ständig ein Pendeln zwischen Maintal und bis Sinntal möglich, mit Stopps an zahlreichen Bahnhöfen entlang der Strecke. Zwischen 7 Uhr und 20 Uhr verkehren mehrere Regionalzüge zwischen Hanau und Sinntal. Der komplette Fahrplan der Sonderzüge ist auf mkk.de zu finden.

Diese Bahnhöfe werden von den Sonderzügen bei Kinzigtal Total angefahren:

Maintal

Hanau Hauptbahnhof

Langenselbold

Gelnhausen

Wächtersbach

Bad Soden-Salmünster

Steinau an der Straße

Schlüchtern

Sinntal-Sterbfritz

Grundsätzlich gilt entlang der Kinzigtal-Total-Strecke „Vorfahrt fürs Fahrrad“. Autofahrer sollten die Straßen zwischen Sinntal und Hanau umfahren. Die offiziellen Straßensperrungen für 2023 werden von der Polizei noch bekannt gegeben. (Christoph Sahler)

