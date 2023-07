Husky von der Feuerwehr aus der heißen Dachrinne gerettet

Von: Anna Kirschner

Ein Husky hat in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) einen Ausflug aufs Hausdach unternommen und musste von der Feuerwehr vorm Absturz bewahrt werden.

Langenselbold – Vielleicht waren Herrchen und Frauchen nur kurz einkaufen? Jedenfalls war ihr Husky am Montagmittag allein zu Hause und das Dachfenster bei sommerlichen Temperaturen geöffnet. Eine verlockende Kombination für den abenteuerlustigen Vierbeiner. Er kletterte hinaus und lag schließlich in der Dachrinne in der Sonne. Das wunderte die Nachbarn im Erlenweg.

Husky lag in Langeselbold auf dem Hausdach in der Sonne

Sie riefen die Feuerwehr, die Meldung: „Husky auf Dach“. Die Feuerwehr Langenselbold berichtete anschließend online von der „eher kuriosen Tierrettung“. Einigermaßen entspannt habe das Tier in der Dachrinne des Einfamilienhauses gelegen, schreiben die Rettungskräfte im Einsatzbericht. Das Foto davon ist kurios und ein Fall für die lustigsten Tierbilder des Jahres 2023.

Einigermaßen entspannt lag ein Husky in Langenselbold in einer heißen Dachrinne. Die Feuerwehr rettete ihn. © Feuerwehr Langenselbold

Die drei Feuerwehrleute hatten ihre Drehleiter mit Korb dabei und „nach anfänglicher Skepsis“ habe sich der Husky überzeugen lassen, in den Rettungskorb einzusteigen und sich nach unten fahren zu lassen.

Feuerwehr rettet Hund in Langenselbold in 30 Minuten

In der Zwischenzeit war auch die Besitzerin des Hundes nach Hause gekommen. Sie empfing den Husky wohlbehalten am Boden. Ihm erging es also wesentlich besser als der Hündin, die kürzlich in Babenhausen in der Hitze ausgesetzt und sich selbst überlassen wurde.

Etwa eine halbe Stunde nach Einsatzbeginn konnte sich die Feuerwehr gegen 13 Uhr zurückziehen. Ob den Husky dann Leckerli oder Schimpfe erwarteten, war aus dem Einsatzbericht nicht zu erfahren. Die Besitzer werden ihn aber wahrscheinlich nicht noch einmal mit dem offenen Dachfenster alleine lassen. (Anna Kirschner)