Langenselbold: Verletzte bei Unfall auf A45

Von: Stefan Krieger

Schwerer Unfall auf der A45 Höhe Langenselbold. © 5vision.media

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos werden auf der A45 in Höhe Langenselbold drei Menschen verletzt.

Langenselbold – Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos sind auf der A45 in Höhe Langenselbold drei Menschen verletzt worden. Zwei Menschen mussten am Dienstagabend (6. Dezember) aus einem Wagen befreit werden, der sich aufgrund des Zusammenstoßes überschlagen hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Lebensgefährlich verletzt wurde niemand, aber alle zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos wurden abgeschleppt. Zur genauen Unfallursache oder der Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die A45 war für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. (skr)

