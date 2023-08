Polizist will Autofahrer kontrollieren und entdeckt besonderen Verkehrsteilnehmer

Von: Josefin Schröder

Bei einer Verkehrskontrolle in Langenselbold sind Polizisten auf einen ungewöhnlichen Verkehrsteilnehmer gestoßen: Ziemlich klein und stachelig – ein Igel hatte sich verirrt.

Langenselbold – Bei einer standardmäßigen Verkehrskontrolle in der Ravolzhäuser Straße, sind die Polizisten am Montagabend auf einen Igel gestoßen. Dieser tappte auf der stark befahrenen Straße in Langenselbold umher – definitiv keine geeignete Umgebung für die stacheligen Tiere, denn wegen der Lärmschutzwand an der Straße fehlen jegliche Rückzugsmöglichkeiten, teilt die Polizei mit. Wie sich der Igel dorthin verirren konnte, ist nicht klar.

Igel auf Abwegen in Langenselbold – Polizei zur Stelle

Igel auf Abwegen: Polizist Dennis Ernst hat das Tier in Ravolzhäuser Straße in Langenselbold entdeckt. © Polizeipräsidium Südosthessen

Gut, dass die Beamten das Tier in der Dunkelheit entdeckten. Sie wussten: Alleine wird er die Straße wohl nicht verlassen können. Polizist Dennis Ernst zog sich kurzerhand Handschuhe an und brachte den Igel zu einer nahe gelegenen Wiese, wo er ihn absetzte. (Josefin Schröder)

