Im Main-Kinzig-Kreis will sich eine Frau von ihrem Partner trennen und trifft sich mit am Bahnhof in Langenselbold. Doch die Aussprache eskaliert schnell.

Langenselbold – Ein erschreckender Vorfall ereignete sich am Montagabend (14. August) am Bahnhof von Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis), als eine 29 Jahre alte Frau offenbar versuchte, ihre Beziehung zu einem Mann aus Offenbach auf drastische Weise zu beenden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Situation, die sich ursprünglich als friedliche Aussprache zwischen dem Paar darstellen sollte, entwickelte sich rasch zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung.

Main-Kinzig-Kreis: Frau will Partner mit Knüppel und Feuerzeug angreifen

Um 19.10 Uhr trafen sich die beiden Beteiligten dort, um über die anstehende Trennung zu sprechen. Bereits kurz nach ihrem Zusammentreffen gerieten sie in einen lautstarken Streit, begleitet von gegenseitigen Beleidigungen.

Die als zierlich beschriebene, 29-jährige Frau aus dem Main-Kinzig-Kreis griff laut Aussage des 30 Jahre alten Mannes zu einem Gummiknüppel, den sie offenbar aus ihrem Auto geholt hatte. Mit diesem ging sie auf ihren Noch-Partner los, der daraufhin umgehend die Flucht ergriff. Über den Notruf informierte er die Polizei über die gewalttätige Konfrontation und äußerte zudem seine Besorgnis, dass die Situation noch gefährlicher werden könnte. Die Frau habe ihn zuvor mit einer unbekannten Flüssigkeit, eventuell Haarspray, bespritzt und sei nun in Besitz eines Feuerzeugs, was seine Befürchtung nährte, dass sie versuchen könnte, ihn anzuzünden.

Heißes Beziehungsende im Main-Kinzig-Kreis: Frau verschwindet nach Angriff auf den Partner

Ein Sprecher der Polizei berichtet auf Nachfrage: „Das Opfer dachte erst, dass es sich um Haarspray handelte und seine Freundin ihn anzünden will. Gebrannt hat am Ende aber niemand.“

Als die Polizei am Tatort eintraf, war die Frau bereits verschwunden. Der Mann blieb weitgehend unverletzt, abgesehen von einigen Schürfwunden am Arm und Kratzern im Gesicht. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig, so die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen steht die 29-Jährige nun unter Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben. Noch in derselben Nacht wurde sie von einer Polizeistreife angetroffen, jedoch verweigerte sie eine Aussage zum Vorfall.

