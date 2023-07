„Könnt euch den Drogentest sparen“ - Autofahrer mit verblüffender Aussage bei Polizei-Kontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle im Main-Kinzig-Kreis machte ein Autofahrer eine verblüffende Aussage. (Symbolfoto) © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Eine ungewöhnliche Verkehrskontrolle ereignete sich am Dienstag in Bad Orb. Als die Polizei bei dem Autofahrer einen Drogentest machen wollte, kam dieser ihnen mit einer Aussage zuvor.

Bad Orb - Am Dienstagabend hielten Beamte der Polizeistation Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) in der Straße „Burgring“ einen 35-jährigen Autofahrer an, der offenbar ohne erforderliche Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs war. „Der Streifenbesatzung fiel der Wagen gegen 17.30 Uhr auf, weshalb sich eine Verkehrskontrolle anschloss“, teilte die Polizei mit.

Main-Kinzig-Kreis: Autofahrer verblüfft mit Aussage bei Polizei-Kontrolle

Bei dieser gab der 35-Jährige unvermittelt an, dass man sich einen Drogentest sparen könne, da er Amphetamin und Cannabis konsumiert habe. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet, welche kurz darauf in der Polizeistation erfolgte, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Die Weiterfahrt wurde nicht nur wegen des mutmaßlichen Drogenkonsums untersagt; eine Überprüfung ergab zudem, dass der 35-Jährige keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann aus Bad Orb vorerst entlassen. Auf diesen kommen nun entsprechende Strafverfahren zu.

Eine Verkehrskontrolle wurde auch einem 19-Jährigen aus Gelnhausen zum Verhängnis. Die Polizei erwischte ihn ohne Führerschein, ohne Versicherung und mit falschen Kennzeichen. (ah)