85-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden - Ehefrau in U-Haft

Von: Lucas Sauter-Orengo

Absperrband der Polizei. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

In Hasselroth (Main-Kinzig-Kreis) wurde ein lebloser Mann in dessen Wohnhaus gefunden. Gegen die Ehefrau des Getöteten bestand dringender Tatverdacht, nun sitzt sie in U-Haft.

Update vom 5. Mai, 9.50 Uhr: Neue Entwicklung im Fall um den tot aufgefundenen Senior in Haseselroth (Main-Kinzig-Kreis). Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen die Ehefrau (85) jetzt Haftbefehl erlassen.

85-Jähriger tot in Wohnung aufgefunden - Ehefrau in Untersuchungshaft

Ein Haftrichter beim Amtsgericht Hanau ordnete am Donnerstagnachmittag, dem 4. Mai, den Vollzug der Untersuchungshaft an, so die Polizei in einer offiziellen Mitteilung.

Erstmeldung vom 4. Mai 2023

Offenbach - Die Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau ermitteln aktuell wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts an einem 85-jährigen Mann aus Hasselroth. Am Mittwochmorgen, dem 3. Mai, wurde die Rettungsleitstelle über den Notfall informiert und die Einsatzkräfte eilten zum Wohnhaus des Rentners in der Mittelstraße. Dort trafen sie auf einen leblosen Mann, dessen Tod der Notarzt nur noch feststellen konnte.

Hasselroth: Mann tot in Wohnhaus aufgefunden - Ehefrau unter Tatverdacht

Die Obduktion im gerichtsmedizinischen Institut Frankfurt/Main ergab, dass der Mann infolge stumpfer und spitzer Gewalteinwirkung verstarb. Noch vor Ort wurde die 79-jährige Ehefrau des Getöteten unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes sind noch im Gange. Die Tatortaufnahme führte zu umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen. Die 79-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgfältig geprüft.

