Selbst und ständig mit Unterstützung

Keriman Elma und Daniela Köhn-Pottebohm (von links) sind zwei Frauen, die im Maintaler Gründerzentrum mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderin Anke Prätzas in die Selbstständigkeit gestartet sind. © PM

Keriman Elma und Daniela Köhn-Pottebohm haben eigene Unternehmen gegründet

Maintal – Sich selbstständig zu machen, erfordert Mut. Denn auf dem Weg zum eigenen Unternehmen gibt es einige Stolpersteine. Einer ist das finanzielle Risiko, das Gründer eingehen, wenn sie auf ein geregeltes monatliches Einkommen verzichten. Ein anderer die Anmietung geeigneter Räume. Das Gründerzentrum der Stadt Maintal bringt beides zusammen und bietet Büroräume zu günstigen Konditionen. Ein wichtiger Grundstein für den Start in die Selbstständigkeit – darin sind sich Keriman Elma und Daniela Köhn-Pottebohm einig. Beide haben ihren Weg als Unternehmerinnen im Gründerzentrum begonnen, Keriman Elma schon vor 20 Jahren, Daniela Köhn-Pottebohm erst Anfang vor wenigen Monaten.

Elma ist gelernte Bürokauffrau. Zehn Jahre lang arbeitet sie in diesem Beruf, bis sie nach der Geburt der ersten beiden Kinder zu Hause bleibt. Ihr Mann ist Lkw-Fahrer und will mit seiner Frau eine Spedition gründen. Während eines dreimonatigen Lehrgangs durch die IHK-Güterverkehrsprüfung erwirbt sie die notwendige Lizenz. Ein Jahr nach der Gründung von Keriman Elma Transporte bekommt das Ehepaar Zwillinge. Elmas Büro ist zu Hause. Ihre Mutter betreut die Kinder, während sie das Unternehmen leitet. Auf der Suche nach geeigneten Büroräumen erfährt die Dörnigheimerin zufällig vom Gründerzentrum, das damals noch in der Neckarstraße ansässig ist. Familie und Arbeit lassen sich so zumindest räumlich trennen, und das finanzielle Risiko ist durch die günstigen Konditionen gering. Die Büros werden in den ersten beiden Jahren zu einem Mietpreis von zwei Euro pro Quadratmeter und Monat vermietet. Im dritten und vierten Jahr beträgt der Mietpreis vier Euro pro Quadratmeter und Monat, im fünften Jahr sechs Euro pro Quadratmeter und Monat.

Die Miete höhe war auch für Daniela Köhn-Pottebohm ausschlaggebendes Argument. Nach BWL-Studium und Banklehre orientierte sich die Niederdorfelderin vor rund drei Jahren beruflich neu. „Ich war schon immer offen für Neues“, erzählt sie. Sie bildet sich zur Wellness- und Massagetherapeutin und Entspannungstrainerin weiter und absolviert eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, die sie Ende 2022 abschließt.

„Zu Hause würde ich keine psychotherapeutische Beratung anbieten“, sagt sie. Doch die Suche nach Räumen sei schwierig, gerade in der Gründungsphase. Sie ist dankbar für die Unterstützung der Wirtschaftsförderung. „Die Räume im Gründerzentrum habe ich bereits angemietet, als ich meine Prüfung noch gar nicht abgeschlossen hatte, so ein Glücksgriff war das“, erzählt sie.

Keriman Elma schätzt den Austausch mit anderen Selbstständigen: „Ein Netzwerk ist unglaublich hilfreich. Wenn man mal nicht weiterweiß, klopft man einfach an der Tür nebenan und holt sich Rat.“ Deshalb nimmt sie regelmäßig am Unternehmerinnenstammtisch teil. Ihre Spedition wächst schnell. 2019 erwirbt sie ein Grundstück im Gewerbegebiet Maintal-Ost und siedelt dort die Logistikfirma an. „Ohne das Gründerzentrum hätte ich wahrscheinlich nie so groß gedacht“, ist sie überzeugt. „Ich selbst habe durch die kurze Zeit, die ich erst im Gründerzentrum bin, noch keine großen Kontakte zu anderen im Haus“, erzählt Daniela Köhn-Pottebohm.

Mittlerweile firmiert Keriman Elma Transporte unter Elma Logistik GmbH. Zwei Söhne arbeiten mit in dem Familienunternehmen, sodass die Nachfolge gesichert ist. Längst wickelt Elma nicht nur Transporte ab, sondern vermietet Pkw und Lkw und betreibt eine Werkstatt mit TÜV-Prüfstand und einen Reifenhandel. 40 Mitarbeiter sind in dem Ausbildungsbetrieb beschäftigt. 43 Fahrzeuge bis 40 Tonnen umfasst der Fuhrpark – eine erfolgreiche Gründung, die ihren Preis hat. „Ich arbeite weit mehr als 40 Stunden pro Woche. Selbstständigkeit bedeutet eben auch ,selbst’ und ,ständig’ und damit einen Verzicht auf Freizeit und Familienzeit“, räumt Elma ein. Wie es für Köhn-Pottebohm weitergeht, wenn die Miete im Gründerzentrum endet, davon hat sie konkrete Vorstellungen: Sie wünscht sich eine Praxisgemeinschaft mit festem Kundenstamm. Sie weiß: „Dafür braucht es Geduld und Disziplin.“

Mit dem Gründerzentrum in der Max-Planck-Straße 11-13 in Dörnigheim stellt die Stadt Maintal Existenzgründern kostengünstige Büroräume für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren zur Verfügung. Den Gründern wird damit der erste Schritt in die Selbstständigkeit erleichtert. Im Gründerzentrum sind Jungunternehmer und Existenzgründer aus verschiedenen Branchen vertreten. Ein umfangreiches Angebot an Beratungen, Netzwerken und Veranstaltungen sorgen für ideale Rahmenbedingungen in der Gründungsphase. „Das ist eine erfolgreiche Säule unserer Wirtschaftsförderung“, sagt die städtische Wirtschaftsförderin Anke Prätzas. Sie ist erreichbar unter z 06181 400-347 und der E-Mail-Adresse wirtschaftsfoerderung@maintal.de. bme