Unbekannte greifen 36-Jährigen an - Polizeistreife findet Mann mit Platzwunde am Kopf

Der Mann war offensichtlich alkoholisiert

+ © Pixabay (Symbolbild) Unbekannte scheinen den Mann angegriffen zu haben. © Pixabay (Symbolbild)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung am frühen Sonntag in der Karl-Leis-Straße. Das erklärte die Polizei am Montag in einer Pressemeldung.

Gegen 4.30 Uhr wurde nach ersten Erkenntnissen ein 36-Jähriger Mann vor einer Gaststätte von mehreren Personen geschlagen. Der Frankfurter rannte mit zwei hinzugekommenen Begleitern zum Mainufer und die Täter flüchteten.

Keine Beschreibung der Täter

Der offensichtlich alkoholisierte 36-Jährige und seine Begleiter wurden kurz darauf von einer Streife aufgefunden; er hatte eine Kopfplatzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu den Unbekannten liegt bislang keine Beschreibung vor.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0. jmg

Quelle: Hanauer Anzeiger