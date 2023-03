Nach verheerendem Feuer in Bad Soden-Salmünster: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Von: Florian Dörr

Ein Haus im Vollbrand: Die Feuerwehr ist nach einem Brand in Bad Soden-Salmünster im Großeinsatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Update vom Montag, 13. März, 16.40 Uhr: Nachdem am späten Freitagabend (10. März) in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Eckardroth ein Feuer ausgebrochen war, ermittelt die Polizei Hanau und die Staatsanwaltschaft nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Eine 66-jährige Bewohnerin des Hauses soll nach bisherigen Erkenntnissen den Brand gelegt haben, wie es in einer Pressemeldung der Polizei heißt.

Über die Hintergründe und das Tatmotiv herrschen dagegen noch Unklarheit. Die Beschuldigte sei dennoch am Sonntag (12. März) einem Haftrichter beim Amtsgericht Gelnhausen vorgeführt worden. Wegen Fluchtgefahr wurde ein Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet.

Verheerendes Feuer: Flammen schlagen aus dem Dach - Riesiger Schaden

Erstmeldung vom Samstag, 11. März, 13.08 Uhr: Bad Soden-Salmünster - Folgenreicher Brand am späten Freitagabend (10. März) in Bad Soden-Salmünster: Nach ersten Angaben der Polizei war hier kurz vor Mitternacht in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Eckardroth ein Feuer ausgebrochen. Die Retter waren mit einem großen Aufgebot vor Ort und über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Die gute Nachricht vorneweg: Verletzte gab es nach bisherigem Kenntnissstand keine. Beim Eintreffen der Feuerwehr und anderer Rettungskräfte an der Stiftungsstraße hatte sich eine 66-jährige Bewohnerin bereits vor den Flammen gerettet. Sie hatte zunächst bei den Nachbarn Schutz gefunden. Die Frau wurde vom Rettungsdienst untersucht, aber hat keine Verletzungen davongetragen.

Brand in Bad Soden-Salmünster: Großer Einsatz der Feuerwehr - Keine Verletzten

Das Bild, das sich der Feuerwehr vor Ort in Bad Soden-Salmünster bot, war jedoch erschreckend: Das Gebäude stand bereits im Vollbrand, wie die Polizei erklärt. Flammen stiegen aus dem Dach auf, eine dichte Rauchsäule stieg in den Himmel. Der Schaden ist enorm: Er wird bislang auf rund 500.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Gebäude ist massiv.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Einfamilienhaus in Bad Soden-Salmünster in Vollbrand. © 5vision.news

Wie konnte es zu dem Brand in Bad Soden-Salmünster - genauer: Im Ortsteil Eckardroth - kommen? Das ist aktuell Teil der Ermittlungen. Brandspezialisten der Polizei haben den Fall übernommen. Aktuell gibt es bei den Beamten noch keine Aussage zu einer möglichen Ursache des verheerenden Feuers.

Feuer in Bad Soden-Salmünster: Nachlöscharbeiten der Feuerwehr über Stunden

Die Löscharbeiten der Feuerwehren aus Bad Soden, Bad Orb, Wächtersbach und Schlüchtern zogen sich bis in die frühen Morgenstunden am Samstag (11. März) hin. Insbesondere die Nachlöscharbeiten und die Suche nach versteckten Glutnestern am Einfamilienhaus zogen sich über Stunden. (fd)

