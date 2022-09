TC Neuberg will einen Padel-Court bauen

Padel ist vor allem in Spanien ein beliebter Sport: Künftig soll man es auch in Neuberg spielen können. © PM

Neuberg – Der Tennis Club Neuberg hat in seiner Mitgliederversammlung im Frühjahr den Weg frei gemacht für eine Neuheit im Main-Kinzig-Kreis: Padel.

Padel ist bereits Volkssport in Spanien und Lateinamerika und ist Trendsport in Deutschland. Es ist ein Mix zwischen Tennis und Squash und kann innerhalb von Minuten erlernt werden. Auch Jürgen Klopp, mittlerweile Markenbotschafter von Wilson, ist begeistert: „Padel-Tennis ist neben Fußball das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich kenne es erst seit ungefähr fünf Jahren, aber seitdem bin ich süchtig danach. Man kommt innerhalb kurzer Zeit schon sehr weit und es macht wirklich Spaß zu spielen.“

Das Projekt, einen Padel-Court zu bauen, entstand durch eine systematische Analyse: Wo möchte der Tennis Club Neuberg hin? Wie stellt er sich fit für die Zukunft auf? Wie kann das finanziert werden? Diesen Fragen stellte sich bereits vergangenen Winter die neu ins Leben gerufene Projektgruppe „Verein der Zukunft“, die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) und dem Hessischen Tennis Verband (HTV) den Verein analysiert und Handlungsempfehlungen ausgesprochen haben.

Förderanträge werden eingereicht

Neben der Digitalisierung und anderen Aspekten wurde man auf den Trendsport Padel aufmerksam und ging in die weitere Recherche. Nach Grobkonzept, Feinkonzept und Vorstellung beim Vorstand wurde das Projekt mit überwältigender Mehrheit in der Mitgliederversammlung – dem höchsten Gremium – durch die Mitglieder genehmigt. Zusätzliche Unterstützung gibt es von der Gemeinde Neuberg, dem Main-Kinzig-Kreis und dem Land Hessen. Es sei jedoch ein langer Weg bis zur Realisierung des Projekts, so der Verein. Als nächsten Schritt werden Förderanträge eingereicht und nach der Zusage kann der Bau beginnen.

Der neue Platz soll auf einem bereits vorhandenen Tennisplatz errichtet werden und allen Interessierten zur Verfügung stehen. Der Platz soll nicht nur Mitgliedern, sondern auch durch ein Online-System zu mieten und öffentlich zugänglich sein.

„Der TC Neuberg hat eine Unterauslastung seiner sechs Plätze. Wir haben zu wenig Mitglieder für die Anzahl der Plätze. Im Vergleich mit anderen Gemeinden haben wir allerdings recht viele Einwohner bereits für den Sport gewinnen können. Daher möchten wir mit einem neuen Trendsport weitere Mitglieder gewinnen und zwar auch von außerhalb“, erläutert Michael Giffels, zweiter Vorsitzender und Mitglied der Projektgruppe „Verein der Zukunft“.

Es gebe heutzutage viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Sportvereine hätten es immer schwerer, attraktiv in einer wandelnden Gesellschaft zu bestehen. Darum sei es umso wichtiger, kreativ in die Zukunft zu investieren, heißt es. Bislang gibt es keinen Padel-Court im ganzen Main-Kinzig-Kreis. Dabei ist Padel schnell erlernbar Nach der Realisierung des Projekts werden der Tennis Club und die Gemeinde Neuberg ein Alleinstellungsmerkmal haben. Im Vergleich zu anderen Bundesländern werden Sportstätten in Hessen jedoch nicht so hoch gefördert. Aus diesem Grund startet der TC Neuberg einen Aufruf zum Crowdfunding, um notwendige finanzielle Mittel zu generieren.

Bis Mitte September können sich Investoren beteiligen

Bis Mitte September können sich Padelfreunde, Sportbegeisterte und Unternehmen finanziell an dem Projekt beteiligen und so den Bau unterstützen. Jede Spende zählt, egal wie hoch. Für Einzelspenden ab 1000 EUR stellt der TC Neuberg den Padel-Court nach Fertigstellung dem jeweiligen Spender für einen Tag zur Verfügung, etwa für seine Firmenveranstaltung oder ein Teambuilding Event. Weitere Informationen finden sich auf der Vereinshomepage. (how)