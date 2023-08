50 Prozent Durchfallquote bei Friseur-Azubis in Hanau: Innung will reagieren

Von: Yvonne Backhaus-Arnold

Teilen

Annika Volz hat im Friseur-Salon Hairline gelernt - mit Lea Schubert (vorn) und allen anderen Kolleginnen an ihrer Seite. Nicht alle Azubis haben dieses Glück: Ein Grund, weswegen viele durch die Prüfung gefallen sind. © Patrick Scheiber

Voriges Jahr fielen bei rund 20 Friseur-Azubis vier bei der Prüfung durch. Jetzt liegt die Durchfallquote bei 50 Prozent. Woran liegt das? Und was will die Innung tun?

Hanau/Nidderau – Annika Volz hat noch Mittagspause. Die 20-Jährige wartet in der kleinen Küche hinter dem Friseursalon am Nidderauer Forum. Volz’ Kolleginnen sind gerade mit Schneiden und Fönen beschäftigt. Im vergangenen Jahr hat die gebürtige Altenstädterin ihre Prüfung nach drei Jahren Ausbildung bestanden, „obwohl ich total nervös war“, wie sie mit einem Schmunzeln gesteht.

Damals fielen bei rund 20 Auszubildenden vier durch. In diesem Jahr liegt die Quote deutlich höher, nämlich bei 50 Prozent. Eine Wiederholung der Prüfung ist möglich; allerdings erst nach sechs Monaten.

Friseurin Annika Volz © Patrick Scheiber

„Die hohe Durchfallquote sollte Anlass sein, uns und unsere Anforderungen an die Auszubildenden kritisch zu hinterfragen“, sagt Michael Dörr. Er ist Obermeister der Friseur-Innung unter dem Dach der Kreishandwerkerschaft Hanau. 79 von 134 Betrieben aus dem Altkreis Hanau sind aktuell Mitglied in der Innung. Die Zahl sei stark zurückgegangen. „In den vergangenen sieben Jahren hat sie sich halbiert“, erklärt Dörr im Gespräch mit unserer Zeitung. Viele ältere Friseure haben erfolglos nach einem Nachfolger gesucht; andere ihren Betrieb direkt aufgelöst.

Wer Friseur werden will, tut das aus Überzeugung - nicht des Geldes wegen

Es gebe etliche Salons, die nicht mehr ausbilden, darunter Kleinunternehmer und Barbershops, wo nur Herrenhaarschnitte angeboten werden. In der Innung, für die ein Beitrag gezahlt werden muss, sehen die wenigsten von ihnen einen Vorteil.

Wer Friseurin oder Friseur werden will, tut dies aus Überzeugung und nicht des Geldes wegen. 620 Euro verdient man im ersten Lehrjahr, 732 Euro im zweiten und 837 Euro im dritten – plus Trinkgeld, was laut Dörr einen nicht unerheblichen Anteil ausmache.

Sorge bereitet dem Friseurmeister, der zwei Geschäfte in Hanau und eins in Nidderau betreibt und aktuell vier Auszubildende beschäftigt, dass es vor allem Probleme in der praktischen Prüfung waren, die zu dem schlechten Gesamtergebnis geführt haben. Auf der einen Seite sei es schwierig, das bestätigt auch Annika Volz, geeignete Modelle, zum Beispiel für eine Dauerwelle, zu finden.

Innungs-Obermeister Michael Dörr. © Privat

Auf der anderen Seite hätten sich auch die Auszubildenden verändert. Die Konzentrations- und die Auffassungsfähigkeit der jungen Leute sei stark gesunken, berichtet Dörr. Aber auch Selbstkritik sei angebracht, die Betriebe müssten sich mehr Zeit für die Auszubildenden nehmen. „Ausbilden ist anspruchsvoll und manchmal auch anstrengend“, bringt es der Obermeister auf den Punkt und macht bei sich selbst keine Ausnahme: „Auch wir müssen besser kontrollieren, uns Zeit nehmen, enger anleiten und begleiten.“

Angebote zur Prüfungsvorbereitung werden oft nicht angenommen

Im Vorfeld der praktischen Prüfung müssen die Auszubildenden beispielsweise eine Prüfungsmappe schreiben und darin erklären, was genau sie zeigen wollen. „Da steckt viel Arbeit drin. Ohne eine gute Organisation klappt das nicht“, berichtet Annika Volz. Wenn dann ein Modell nicht komme oder kurzfristig abspringe, habe man Pech gehabt. Volz findet das Vorgehen dennoch gut. „Später im Salon muss man ja auch organisieren können“, sagt sie. Die 20-Jährige ist Mitte des zweiten Lehrjahres in den Nidderauer Salon von Michael Dörr gewechselt, lobt die Betreuung hier. „In meinem alten Betrieb wäre ich zu 100 Prozent auch nicht durchgekommen.“

Angebote seitens der Innung und der Berufsschulen zur Vorbereitung der Prüfungen gebe es bereits, erläutert Michael Dörr. Doch würden diese oftmals weder von den Auszubildenden noch von den auszubildenden Betrieben angenommen, kritisiert er. Der Obermeister kündigt an, die Ergebnisse auch mithilfe des Prüfungsausschusses noch einmal eingehend analysieren zu wollen. Die Ausbildung müsse auf den Prüfstand gestellt, vereinfacht und moderner gestaltet werden. „In der praktischen Prüfung wird ein Dauerwellen-Modell gefordert, aber hier würde ja genauso gut ein Übungskopf genügen“, bringt Dörr ein Beispiel.

Die Nase vorn hatte in diesem Jahr laut Mitteilung der Kreishandwerkerschaft übrigens Eve Marie Schneider, die mit 83,38 Prozent die beste Prüfung ablegte. Die junge Gesellin hat beim Modefriseur Merz Management GmbH in Nidderau gelernt, wo bereits ihre Mutter vor mehr als 20 Jahren in die Lehre ging. Schneider hat sich die Erfahrung älterer Kolleginnen im Ausbildungsbetrieb zunutze gemacht – und die haben sich gern Zeit für sie genommen. Eine Mischung, die am Ende Erfolg garantiert. (Von Yvonne Backhaus-Arnold)