Großeinsatz nach Gasaustritt in Nidderauer Unternehmen

Von: Jan-Otto Weber

Beim Austritt von Ammoniak in einem Produktionsbetrieb im Nidderauer Gewerbegebiet „Am Lindenbäumchen“ sind in der Nacht zu Freitag mehrere Menschen verletzt worden.

Nidderau – Die Feuerwehr Nidderau, der Gefahrgutzug der Feuerwehr Hanau und der Rettungsdienst sind in der Nacht auf Freitag zu einem Gefahrgutaustritt ins Industriegebiet „Am Lindenbäumchen“ in Heldenbergen alarmiert worden. Gegen 0.20 Uhr kam es laut Bericht der Nidderauer Wehr innerhalb einer Produktionsfirma zu einem „mutmaßlichen Ammoniakaustritt“.

„Bei Eintreffen der Feuerwehr war das betroffene Gebäude bereits vorbildlich geräumt“, so der Bericht. „Ersten Erkenntnissen zur Folge betätigten Mitarbeiter der betroffenen Liegenschaft umgehend einen Not-Ausschalter und verhinderten so einen weiteren Stoffaustritt.“ Durch die Feuerwehr wurden umfangreiche Messungen unter Atemschutz durchgeführt, die Messungen verliefen alle negativ.

In einer Firma in Nidderau-Heldenbergen sind in der Nacht zu Freitag mehrere Menschen beim Austritt von Ammoniak verletzt worden. © Feuerwehr Nidderau

Zwei Personen im Krankenhaus nach Ammoniak-Austritt in Nidderau

Bereits mit der ersten Alarmierung wurde durch die Leitstelle Main-Kinzig das Einsatzstichwort „Massenanfall von verletzten beziehungsweise erkrankten Personen“ ergänzt und umfangreich Einsatzkräfte vom Rettungsdienst an die Einsatzstelle beordert. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden zehn betroffene Personen durch die Einsatzkräfte an den Rettungsdienst übergeben. Nach notärztlicher Sichtung und Behandlung mussten zwei Mitarbeiter durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Sie arbeiteten an einer Maschine, in der Lebensmittel schockgefrostet werden. Die Mitarbeiter klagten über Übelkeit und Erbrechen.

Seitens der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizei waren mehr als 100 Einsatzkräfte an diesem Einsatz beteiligt. (jow)