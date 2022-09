Stadt Nidderau startet kostenlose Energieberatung für Hauseigentümer

Klimaschutz

+ © PM Unabhängige Experten prüfen die Häuser auf Wärmeschutz, Heizungstechnik und den möglichen Einsatz erneuerbarer Energien. © PM

Die Stadt Nidderau vergibt in Zusammenarbeit mit der LandesEnergieAgentur (LEA) Hessen 100 kostenfreie, individuelle Energieberatungen an Immobilienbesitzende in Nidderau.

Nidderau – Bei dem 45-minütigen Termin berät ein qualifizierter Energieeffizienzexperte zum baulichen Wärmeschutz, der Heizungstechnik und den Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien. Im Anschluss erhalten die Hausbesitzer ein Beratungsprotokoll mit Handlungsempfehlungen und bekommen Informationen zu den möglichen nächsten Schritten. Die Beratung ist sowohl anbieter- und produktneutral als auch kostenfrei und unverbindlich.

Die Anmeldung ist möglich ab dem 14. September. Die Beratungen werden im Zeitraum vom 21. September bis 18. November durchgeführt. Bürger sind für die Kampagne teilnahmeberechtigt, wenn Sie ein Ein- und Zweifamilienhaus aus den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren mit Modernisierungsbedarf besitzen.

Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung informieren Experten zum Thema energetische Modernisierung und über das Beratungsangebot der Stadt: Was ist eine Erstberatung? Warum macht es Sinn? Die Auftaktveranstaltung zur Kampagne ist am Mittwoch, 21. September, um 19 Uhr im Familienzentrum, Gehrener Ring 5.

Für Rückfragen zur Kampagne steht Dr. Carola Pritzkow aus dem Fachbereich Umwelt, 06187 299-189, E-Mail carola.pritzkow@nidder au.de, zur Verfügung. „Nutzen Sie unser Angebot – eine energetische Modernisierung spart Energie, schützt das Klima und steigert neben dem Immobilienwert auch den Wohnkomfort“, wirbt die Stadt Nidderau für die Kampagne. (jow)